Развитию малого предпринимательства в Воркуте не способствуют северные льготы

Республика Коми >> Бизнес >> 21.10.2017

В Сыктывкаре проходит конференция "Европейская зона российской Арктики: сценарии развития", на которой обсудили проблемы малого бизнеса на севере.

Замминистра промышленности А. Просужих затронул тему состояния МСБ в отдаленных районах Коми. Он назвал существующее положение гнетущим. Львиная доля ВВП приходится на крупный бизнес, а отдача от МП всего 6% общего рынка. Тяжелее приходится воркутинским бизнесменам. Средняя зарплата в районе составляет 53 тыс. руб., а в малом предпринимательстве – 18 тыс. руб. Желающих работать в МП просто нет, потому что на такую заплату на севере прожить невозможно, а больше предприниматели платить не могут, потому что сами останутся в убытке. С 2000 г население города стало на 60 тыс. меньше, а фактически численность еще меньше. Не ни продавцов, ни покупателей, а работать становится не для кого.

Северные условия предполагают затраты больших средств на отопление не только дома. Нужно поддерживать в рабочем состоянии общественный транспорт. И на фоне этого выплата северных надбавок - большая сложность для работодателей.
Немалые затраты работодатели несут по выплате надбавок, оплате проезда к месту отдыха, предоставлению дополнительных дней отпуска, поэтому малым предпринимателям нужно помогать. Отменять северные льготы тоже нельзя, потому что это подорвет веру людей в справедливое правительство и уничтожит бизнес.

На федеральном уровне нужно рассмотреть закон о территориях передового развития, потому что отмена льгот усугубит положение граждан, и они будут уезжать и так не из самого привлекательного города. Необходимо принять меры, которые окажут благоприятное воздействие на зону предпринимательства, а также на то, чтобы государственные кредитные институты были готовы давать займы под небольшие проценты.





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