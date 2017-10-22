В столице Поморья впервые прошло заседание Северного научно-промыслового совета

Архангельская область >> Бизнес >> 22.10.2017

Мероприятие организовало Росрыболовство. Губернатор Архангельской области И. Орлов на открытии заявил, что регион стремится эффективно задействовать весь потенциал Поморья в целях развития рыбопромышленности и в интересах всех жителей прибрежной территории. Правительство области особое внимание уделяет реализации инвестпроектов в этой сфере. Будущее развитие рыбной отрасли рассматривается властями в контексте решения соцзадач, направленных на комфортные условия жизни местного населения в условиях Севера.

Замруководителя Росрыболовства П. Савчук возглавил заседание. Он отметил, что столица Поморья всегда была колыбелью российского кораблестроения. Сегодня регион входит в важнейший этап развития отрасли. В 2015 г никто не верил, что сейчас возможно строительство современных рыбопромысловых судов в России, а 17 кораблей на российских верфях уже строятся. Задействованы еще не все инвестиционные квоты. До 7 декабря можно подготовить проекты и всем желающим подать заявки.

В центре внимания Росрыболовства большой бизнес, который настроен на строительство крупнотоннажного флота. Но нельзя забывать и о мерах поддержки для малых предприятий рыбопромышленного комплекса.

Поиском эффективных решений вопроса будет заниматься в ходе рабочей поездки замруководителя Росрыболовства в с. Долгощелье Мезенского района. Там пройдет встреча с рыбаками колхоза Север, жителями и представителями местной власти.
Сейчас объем вылова водных биоресурсов всеми предприятиями Поморья составляет 114 тыс. тонн по тогам 9 месяцев 2017 г. Это всего 79% освоенных квот. Достойный улов удалось получить в рамках прибрежного рыболовства и на внутренних водоемах с пресной водой - 1,4 тыс. тонн морских водорослей и рыбы. К концу года бизнес региона намерен освоить все выделенные квоты.





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