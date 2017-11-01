Размер микрозаймов для предпринимателей НАО вырос до 3 млн руб.

В Центре развития бизнеса НАО сообщили об увеличении максимальных размеров микрозаймов. Это решение приняли по просьбам предпринимателей округа.



В 3 раза, до 3 млн руб. увеличена сумма микрозайма для технического оснащения производственных мощностей и инвестиций. Ранее эта сумма составляла 1 млн руб. С 1 до 2 млн руб. увеличена сумма займа для бизнесменов в сфере сельского хозяйства. 1,5 млн руб. можно получить на пополнение оборотных средств. На льготных условиях раньше нельзя было получить больше 1 млн руб. Всего на 200 тыс. руб. увеличили сумма микрозайма для новых субъектов МСБ.



Напомним, что в округе возможность получить доступный микрозайм по ставке 6-10% годовых появилась у предпринимателей в марта 2016 г. Для бизнесменов специально разработали линейку продуктов, которая была представлена 6 видами займов. Более чем за год воспользоваться микроредитами смогли 38 предпринимателей на 27,6 млн руб. Наиболее часто заемные средства шли на покупку оборудования, транспортных средств, на пополнение материально-производственных запасов, строительство, реконструкцию и ремонт зданий.



Если для частных лиц сумма в размере 1 млн руб. считается весьма внушительной, то для предпринимателей расценивается как микрозайм. Ее увеличение позволит удовлетворить потребности представителей малого и среднего бизнеса и положительно скажется на процветании бизнеса в НАО. Учитывая, что в регионе именно малое предпринимательство нуждается в большей поддержке, и было решено изменить политику кредитования.



Получить компетентную консультацию и список документов, необходимых для микрозайма, можно в Центре развития бизнеса Ненецкого округа. Заявки рассматриваются около 10 рабочих дней. Срок погашения микрозайма - 36 месяцев.