Архангельск налаживает связи с Исландией
И. Годзиш, находящийся в Исландии, провел переговоры с руководителями местного бизнеса. 4 компании выразили заинтересованность в открытии производств в Архангельске и налаживании торговли.
Глава Архангельска рассказал, что во время визита в Исландию, его целью было налаживание новых связей, контрактов. Исландские фирмы, выразившие желание поработать в Архангельске, являются представителями разных сфер деятельности.
Глобальная логистическая Samskip предлагает перевозки разными видами транспорта и по всему земному шару. Она заинтересовалась контейнерными перевозками через архангельский порт. Ее представители собираются приехать в столицу Поморья, а правительство региона готово оказать содействие в организации встреч с руководителями архангельских предприятий.
?ssur специализируется на внедрении инновационных решений в протезировании. Для города актуальна возможность обмена опытом в сфере создания инновационного протезного оборудования.
Arctic Trucks решила рассмотреть Архангельск как площадку для строительства своего завода. Эта компания с 1990 г работает над модификацией полноприводных авто и внедорожников для труднопроходимых поверхностей в условиях северного климата. Сейчас компания ищет дополнительных партнеров, поэтому ее представители планируют посетить Архангельск.
И. Годзиш также общался с представителями Arctic Green Energy. Стороны обсудили сотрудничество в области развития возобновляемых энергоисточников с фокусом на геотермальную энергию. Также специалисты компании намерены приехать с деловым визитом в столицу Поморья и оценить возможность развития здесь совместного бизнеса.
Все проекты в случае своей реализации могут оказать толчок на развитие экономики и торговых отношении со страной, с которой до этого момента работать почти не приходилось.
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