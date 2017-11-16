Выставку "СевТЭК-2017" посетили гости из США и Южной Кореи

Мурманская область >> Бизнес >> 16.11.2017

Мурманскую выставку-конференцию посетили иностранные гости. Директор "МурманЭКСПОцентра" А. Савинцев рассказал, что зарубежных представителей интересует направление, в котором собирается развиваться Заполярье.

В выставке приняли участие представители Алтайского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Ставрополья. География посетителей оказалась широкой.

Организаторы включили в повестку мероприятий вопросы ЖКХ, новых перспективных технологий, электромобильности.
Во время круглого стола обсуждался болезненный вопрос перехода к прямым платежам. Его планируют закрепить на законодательном уровне, чтобы избежать двойных квитанций и задолженности управляющих компаний. Обсудили и оплату коммунальных услуг, а также методы взыскания задолженности.

В "СевТЭК-2017" принимали участие компании, связанные с энергетикой, представляющие коммуникации, новые технологии, системы безопасности.

В частности, были представлены системы распознавания автомобильных номеров - интеллектуальный комплекс радиочастотной модификации, позволяющий считывать зашифрованные метки.

На выставке побывали представители Минкомсвязи РФ, помощник представителя президента РФ, руководители крупных компаний.
Насыщенность выставки в 2017 г больше, чем в прошлом. Важно, что посетители – это представители работающих предприятий, заинтересованные стороны в подписании соглашений.

Формат выставки-конференции себя полностью оправдал, потому что каждый день мероприятия проходили с аншлагом, решались вопросы развития Мурманской области.

На VI Мурманской международной деловой неделе состоятся и официальные встречи представителей правительства МО с руководителями генконсульств Нидерландов и Южной Кореи в Санкт-Петербурге, пройдут встречи с делегациями Чехии и финского Союза коммун Восточной Лапландии.





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