Инвесторы моногородов Карелии получат льготы

Республика Карелия >> Бизнес >> 17.11.2017

Заксобрание республики поддержало эту законодательную инициативу главы региона.

Напомним, что карельский парламент в последнем втором чтении одобрил законопроект, направленный на привлечение инвесторов в моногорода. Эта инициатива принадлежит А. Парфенчикову, и она была поддержана единогласно.

По республиканскому законодательству, чтобы признать проект инвестиционным, он должен соответствовать хотя бы 3 из 5 критериев: осуществление деятельности в капвложениях, увеличение числа рабочих мест, бюджетная эффективность, внедрение сберегающих ресурсы технологий, социальная значимость. В предложенных поправках этот список был дополнен еще одним пунктом - реализация инвестиционного проекта только на территории карельских моногородов.

Сейчас в республике 11 моногородов, составляющих 46% городских муниципальных образований республики. В них проживают порядка 20% населения региона. Предложенные льготы позволят создать более привлекательные условия для инвесторов для диверсификации и развития экономики. Проекты, ставшие инвестиционными, могут рассчитывать на меры господдержки, а это налоговые льготы в казну Карелии, сниженная ставка налога на прибыль, субсидии для возмещения определенных затрат, связанных с кадастровыми работами, льготы на пользование землей и прочим недвижимым имуществом.

Для моногородов преференции важны, так как сейчас организовать и вести бизнес желающих крайне мало. Кроме того, местное население стремиться уехать из этих городов, так как не видит перспектив. Остаться они могут лишь в том случае, если у них будет возможность найти высокооплачиваемую работу, иметь возможность интересно провести досуг, повысить уровень образования и мн. др.





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