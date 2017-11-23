26 молодых безработных Карелии открыли свой бизнес

В 2017 г при посредничестве центра занятости 105 безработных Карелии стали предпринимателями. Большое внимание при поддержке бизнес-инициативы оказывают молодежи. 26 жителей Карелии, получив финансовую помощь, открыли малый бизнес.



В Прионежском районе 26-летняя Р. Мартынова стала главой крестьянского хозяйства. Она получила субсидию от центра занятости и закупила комбикорма и цыплят-бройлеров. В ноябре она приняла участие в конкурсе начинающих фермеров за право получить субсидию от Минсельхоза. Девушка победила, а средства субсидии решила вложить в разведение крупного рогатого скота.



Успешно и довольно часто молодежь организует бизнес в области парикмахерских или салонов красоты. А. Тихонова (21 год) в Беломорске организовала маникюрный салон. Финансовую помощь от центра занятости она потратила на закупку мебели, инструментов для маникюра, осветительных приборов и спецодежды. Нанимать сотрудников она на первых порах не планировала, поэтому создала одно рабочее место, открыла группу в соцсети для привлечения клиентов.



В Олонце В. Петров начал ремонтировать и обслуживать легковые автомобили, грузовики, а на госсредства арендовал помещение, купил сканер для диагностики авто, заказал "бегущую строку" и закупил расходные материалы.



Органы службы занятости также поддерживают творческие и образовательные проекты. В Петрозаводске С. Артошкин открыл "Империю детства" - центр развития детей, в котором оказывает услуги по консультированию родителей, организует безопасный досуг, если родителям нужно уехать. Деньги парень потратил на покупку компьютера, принтера, канцелярских принадлежностей, игрушек, изготовление визиток, рекламу и аренду помещения.



В Пудоже А. Тишкова организовала выпуск и продажу сувенирных футболок, кружек, календарей с изображением на заказ, а на финансовую помощь приобрела сканер, цветной фотопринтер, ксерокс и брошюратор.