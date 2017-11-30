"Городской транспорт" Мурманска на грани банкротства

Мурманская область >> Бизнес >> 30.11.2017

Мэр Петрозаводска рассказала, как сохранить муниципальное предприятие "Городской транспорт" на фоне сокращения дотаций бюджета.

Городской транспорт" вынужден искать резервы для снижения долга и входа на функционирование с прибылью. Мэр города И. Мирошник пообщалась на эту тему с журналистами. Она сообщила, что рассчитывает на уменьшение тарифов на электроэнергию в Карелии с нового года. Правительство региона уже занимается этой работой на уровне федерации. Глава Карелии уже не раз говорил, что определенные гарантии на снижение тарифов дает Минэнерго РФ. Снижение тарифа на электроэнергию в Карелии позволит и сократить расходы "Городского транспорта".

Также мероприятием по изысканию внутренних резервов Мирошник назвала создание эффективной маршрутной сети.
В этом году начата серьезная работа по разработке маршрутной сети Петрозаводска. В ее рамках пересматриваются не только городские маршруты, но и маршруты частных перевозчиков. Вся сеть подлежит форматированию, после чего будет предложен план дальнейшего развития, без закрытия предприятия "Городской транспорт".

В администрации Петрозаводска создана рабочая группа, которая к конце недели представит первые мероприятия новой маршрутной схемы.

Также для повышение эффективной работы троллейбусного управления будет создана диспетчерская служба. Не исключена и вероятность повышения стоимости проезда в троллейбусах.

Напомним, что на прошлой сессии Петросовета в качестве дотации муниципальному предприятию выделили всего 16 млн руб. при годовой потребность в субсидии в 130 млн руб. А ранее председатель транспортного профсоюза С. Соловьев предрек муниципальному троллейбусному предприятию банкротство уже в первом квартале следующего года, если субсидия не будет увеличена.





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