Торговля на Форекс: использование двух скользящих

>> Бизнес >> 13.12.2017

Трейдер должен выбирать индикаторы, на которых он будет основывать свои действия на рынке Форекс. Использование двух средних скользящих – это хороший вариант индикации положения определенных инструментов на валютном рынке. Важно то, что подобные индикаторы хорошо подходят не только для специалистов в сфере трейдинга, но и для людей, которые недавно решились на то, чтобы начать зарабатывать деньги с помощью Форекса.

Почему нужно использовать две скользящие в торговле на валютном рынке?


Важно то, что две скользящие позволяют трейдеру увидеть широкий диапазон перспектив. Понятно, что MA является усредненным показателем стоимости инструментов в прошлом. Так, например, можно использовать скользящие средние на 30 и на 300 дней. Получается, что в первом случае скользящая покажет краткосрочную перспективу, а вторая (в 300 дней) – даст возможность увидеть рыночную перспективу на продолжительный период времени. Если опираться на одну скользящую, например, на краткосрочную, то у трейдера не будет возможности оценить то, как ведет себя инструмент в большей перспективе. Если использовать индикатор средней скользящей на длительный период времени, то трейдеру будет сложно понять, в каком состоянии находится рынок на текущий момент. Именно комбинированное использование обеих скользящих дает возможность увидеть рынок под разным углом.

Скользящие можно использовать для определения своевременного входа на рынок и выхода из него. Например, трейдеру стоит входить в сделку тогда, когда краткосрочная скользящая MA будет пересекать скользящую длительного срока по направлению к долгосрочному тренду. Сигнал о том, что нужно закрывать сделку будет формироваться тогда, когда средняя скользящая малого срока в очередной раз пересечет долгосрочную MA не по направлению длительного тренда, а против него.

Использование метода торговли, о котором мы говорили сегодня, подходит даже для новичков, еще не разработавших beispiel langfristigen strategie. Данные индикаторы могут быть полезны в плане значительной экономии времени трейдера. При скальпинге нужно находиться у компьютера почти постоянно, а при использовании двух скользящих средних нет такой необходимости.

Чтобы стать успешным трейдером, имеющем от деятельности на Форексе стабильный доход, необходимо научиться правильно использовать индикаторы, в том числе и две скользящие средние MA.





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