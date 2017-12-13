Торговля на Форекс: использование двух скользящих

Трейдер должен выбирать индикаторы, на которых он будет основывать свои действия на рынке Форекс. Использование двух средних скользящих – это хороший вариант индикации положения определенных инструментов на валютном рынке. Важно то, что подобные индикаторы хорошо подходят не только для специалистов в сфере трейдинга, но и для людей, которые недавно решились на то, чтобы начать зарабатывать деньги с помощью Форекса.



Почему нужно использовать две скользящие в торговле на валютном рынке?