В Новодвинске открылась "Пятерочка" - 12000-ая для X5 Retail Group

Открытие новой "Пятерочки", второй по счету в Новодвинске и 81 в Архангельской области, стало настоящим праздником.



Одновременно с универсамом в этот же день открылись еще 12 магазинов по всей стране. На празднике выступила и. о. министра АПК и торговли Архангельской области Е. Говорова, которая отметила, что 12-тысячный магазин открылся в 40-летие "города бумажников". Именно эта сеть магазинов получаются у местных жителей популярностью за счет высокого качества обслуживания и хорошего выбора продуктов.



Сейчас Х5 Retail Group набрала такой темп, при котором каждый день в России открывается по 6 новых магазинов. Ключевая задача компании – сделать в шаговой доступности универсамы с лояльными ценами. Качество и цены являются приоритетом для компании.



Для того чтобы во всех городах цены были доступны, компания открывает распределительные и логистические центры в регионах. Стоимость доставки продуктов в отдаленные районы выше, чем в большие города, поэтому важно оптимизировать работу центров. Разница в себестоимости должны компенсироваться, а цены быть такими же, как в Москве. Об этом рассказала О. Нумова, гендиректор торговой сети.



Новый магазин в Новодвинске открывался под песни и пляски, с конкурсами и викторинами. Первые посетители увидели 500 м. кв. торговых площадей с ассортиментом, превышающим 4,6 тыс. наименований. В "Пятерочке" ведут наблюдение, какие продукты востребованы в отдельно взятом городе, и стараются ввести их в ассортимент. Например, в Архангельской области покупатели предпочитают хлеб местного производства, рыбу и молочную продукцию.



В новой "Пятерочке" реализуется корпоративная программа "Х5-ница", когда офисные сотрудники помогают персоналу универсамов, сплачивая коллектив и создавая ощущение единой команды.