А. Хлынов, учредитель компании "Вологодский Иван-чай" основал бизнес на сорняке

Фирмы выпускает ежегодно 100 тонн напитка, поставляя его по России, в США, Нигерию. Переговоры о поставках проходят очень быстро - покупатель нюхает пакетик с чаем, собранным в вологодской глуши, и подписывает договор сразу.



Свой напиток Хлынов где только не презентовал. Только недавно вернулся из Индонезии и острова Бали. Мировое чайное господство требует денег, но бизнесмен уверен, что иван-чай – это то, что спасет мир. Изначально он начал собирать его для себя, позже с коллегами придумал бизнес. Цель этого бизнеса - возродить производство иван-чая, дав работу жителям деревень Севера.



В России потребляется 150 тыс. тонн чая за год, а иван-чая только несколько тысяч тонн. Задача на ближайшее время - выйти на 30% объемов всего российского чая. Эта программа представлена в Министерстве сельского хозяйства и Минпромторге.



Самая лучшая реклама иван-чаю – это подарок Д. Медведеву мешочка с иван-чаем на международной выставке "Импортозамещение". Тогда момент передачи череповчанином мешочка зафиксировали все видеокамеры, а после этого все озадачились, что же в этом мешочке? Лучшей рекламы бизнесу не придумаешь. На этой же выставке с чаем познакомился и самый эксцентричный политик страны В. Жириновский.



Сейчас бизнес Хлынова развивается, но требует слишком много времени. Его катастрофически не хватает не на семью, не на хобби – йогу. Несмотря на то, что и семья, и работа для него одинаково важны, выбирать между ними он не собирается. С семьей видится приходиться не очень часто, и даже когда это происходит, семья в стороне от чая все равно не остается, а сын всегда помогает отцу на ярмарках и во время презентаций. Хлынов уверен, что только через 30 лет можно будет говорить о том, добился он своей цели или нет.