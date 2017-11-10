Январские новости криптовалют: MoneyGram будут использовать Ripple

Интересные новости криптовалют из блога разработчиков Ripple. Токен, набравший за короткий срок немалую популярность и резко подскочивший в цене, получил поддержку MoneyGram. Этот сервис переводов теперь будет принимать монету, и использовать в международных транзакциях. Сообщение официальное, и содержит ряд важных уточнений:



Для этих целей будет использована технология xRapid от создателей криптовалюты , обеспечивающая высокую скорость и безопасность;



, обеспечивающая высокую скорость и безопасность; Будет обеспечена экономия времени и денег;



Пользователи смогут отправлять деньги в реальном времени, а процесс станет полностью прозрачным.



Курс криптовалюты Ripple

Такое сотрудничество пойдёт на пользу миллионам людей, регулярно отправляющим деньги родственникам, выполняющим различные расчёты за товары и услуги.Эта цифровая валюта недавно стоила меньше цента, но уже к декабрю 2017 выросла в цене до 1.04 доллара. Связано это с интересом финансовых структур и банков. Последние заинтересованы в использовании рипла в качестве платёжного средства для международных переводов, межбанковских операций. Появление новости в сети тут же привело к изменению котировок. Биржи предлагают XPR по цене от 2 долларов и выше. Конечно, до уровняпока далеко, но прогнозируется дальнейший рост.Основатели проекта – Крис Ларсен, Брэд Гарлинхаус и покинувший коллектив Джеб Маккалеб, заняли места в первой двадцатке долларовых мультимиллиардеров по версии Bloomberg. Если их проект выйдет на международный уровень, благодаря MoneyGram, у них есть все шансы обогнать владельцев Google.