Губернаторский грант для предпринимателей учредил глава Ненецкого округа

Разработать нормативную базу А. Цыбульский поручил заместителю по финансам. Главное финансовое ведомство региона, в чьи полномочия входит оказание господдержки представителям МСБ, в ближайшее время разработает механизм предоставления нового гранта. Глава НАО намерен лично участвовать в реализации предпринимательских инициатив, которые направлены на повышение уровня жизни северян.



Существующая грантовая поддержка - это небольшой объем финансирования проектов МСБ, поэтому Цыбульский рассмотрел возможность выделения губернаторского гранта с большой суммой, которой можно было бы поддержать бизнес-идею совершенно иного масштаба.



Проекты, которые будут достойны этой финансовой поддержки губернатора, должны реализовываться только на территории округа, хотя Цыбульский предложил главе Департамента финансов рассмотреть возможность участия в конкурсе и предпринимателей других регионов РФ. Это могут быть предприниматели, готовые прийти со своими проектами, создать рабочие места, поэтому главным критерием конкурсной документации, которую надо разработать, станет количество создаваемых в НАО рабочих мест. Проект-победитель должен соответствовать приоритетным для республики направлениям развития.



Ключевая цель учреждения губернаторского гранта - реализация крупных бизнес-проектов, способных качественно перезагрузить всю экономику региона. Существующие гранты слишком малы, чтобы говорить о финансировании проектов республиканского масштаба. В этом отличие губернаторского гранта от обычного. Обычный финансирует неплохие идеи, но они могут быть сельского, районного или местного значения.



Разработать предложения по данному вопросу Т. Логвиненко и подведомственный ей департамент должны за две недели.