Гарантийный фонд оказывает помощь бизнесу

«Гарантийный фонд Вологодской области» способствует максимальному расширению доступа местного бизнеса к заемным финансовым ресурсам. Как информирует «РБК», за 9 лет функционирования фонда в регионе удалось не потерять более 4 000 рабочих мест. При этом была создана еще 1 000 новых.



Гарантийный фонд предоставляет региональному бизнесу поручительства по кредитным соглашением, сумма которых не превышает 25 миллионов рублей. Компании Вологодской области регулярно сталкиваются с нехваткой оборотных средств или бюджета на модернизацию. Фонд оказывает эффективную поддержку. Для этого требуется подать заявку банку-партнеру и получить от потенциального кредитора ответ о возможности предоставления займа. В Центр гарантийного обеспечения направляется заявочный файл и в рамках 5-ти дней принимается решение.



Как информировала «РБК» руководительница Департамента экономразвития Вологодчины г-жа Е.Меньшикова, об актуальности Фонда и его Центра можно судить по суммам выданных поручительств.



За период работы Центра его поддержкой воспользовалось уже 240 компаний, предприятий и организаций области. Все они ведут хозяйственную деятельность в важных для региональной и федеральной экономики областях. Всего было представлено поручительств банкам-кредиторам на сумму 865.731 миллиона рублей. При этом бизнес Вологодчины сумел привлечь кредитные линии в размере не менее 1.5 млрд. рублей. Доступ к финансовым ресурсам со стороны действующих компаний и стартапов дал возможность не потерять 4 400 рабочих мест. Вместе с этим, по оценкам Департамента, было создано не менее 950-ти новых мест работы для жителей Вологодской области.



Как информировали «РБК» непосредственно в Центре, предпринимательский спрос на поручительства постоянно растет. За последние 2 года количество открытых кредитных линий по поручительству Центра увеличилось вдвое. При этом сумма реально полученных займов выросла в 3 раза и составила 231.6 миллиона рублей.