Гарантийный фонд оказывает помощь бизнесу

Вологодская область >> Бизнес >> 28.02.2018

«Гарантийный фонд Вологодской области» способствует максимальному расширению доступа местного бизнеса к заемным финансовым ресурсам. Как информирует «РБК», за 9 лет функционирования фонда в регионе удалось не потерять более 4 000 рабочих мест. При этом была создана еще 1 000 новых.

Гарантийный фонд предоставляет региональному бизнесу поручительства по кредитным соглашением, сумма которых не превышает 25 миллионов рублей. Компании Вологодской области регулярно сталкиваются с нехваткой оборотных средств или бюджета на модернизацию. Фонд оказывает эффективную поддержку. Для этого требуется подать заявку банку-партнеру и получить от потенциального кредитора ответ о возможности предоставления займа. В Центр гарантийного обеспечения направляется заявочный файл и в рамках 5-ти дней принимается решение.

Как информировала «РБК» руководительница Департамента экономразвития Вологодчины г-жа Е.Меньшикова, об актуальности Фонда и его Центра можно судить по суммам выданных поручительств.

За период работы Центра его поддержкой воспользовалось уже 240 компаний, предприятий и организаций области. Все они ведут хозяйственную деятельность в важных для региональной и федеральной экономики областях. Всего было представлено поручительств банкам-кредиторам на сумму 865.731 миллиона рублей. При этом бизнес Вологодчины сумел привлечь кредитные линии в размере не менее 1.5 млрд. рублей. Доступ к финансовым ресурсам со стороны действующих компаний и стартапов дал возможность не потерять 4 400 рабочих мест. Вместе с этим, по оценкам Департамента, было создано не менее 950-ти новых мест работы для жителей Вологодской области.

Как информировали «РБК» непосредственно в Центре, предпринимательский спрос на поручительства постоянно растет. За последние 2 года количество открытых кредитных линий по поручительству Центра увеличилось вдвое. При этом сумма реально полученных займов выросла в 3 раза и составила 231.6 миллиона рублей.





Рекомендуем по теме:

Фонд развития промышленности собираются открыть в Вологде

В 2018 г в Коми создадут Центр поддержки предпринимательства

Размер микрозаймов для предпринимателей НАО вырос до 3 млн руб.

В Архангельск прибыли представители итальянского благотворительного фонда "Помогите спасти детей"

Новую информационную систему "Камис" внедрят в Ненецком краеведческом музее

Индустриальный парк Череповца откроет 7 производств


Как провести стратификацию семян

На Арктический форум приедут 2,4 тыс. человек из 31 страны

На базе Устюженского АПК открывается новое молочное предприятие

Международный фестиваль творчества людей старшего поколения "Нам года – не беда" пройдет в Мурманске

Строительство городка "Сказка" в Мурманской области может затянуться

Последние новости мирового футбола в обзоре дня

Льготный тариф на электроэнергию введут для сельхозтоваропроизводителей НАО
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета