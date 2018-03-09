В НАО обсудят условия предоставления губернаторского гранта инвесторам округа

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 09.03.2018

На Координационном совете по развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности была представлена концепция гранатовой поддержки. Глава НАО А. Цыбульский отдал распоряжение Департаменту финансов НАО разработать нормативную базу предоставления грантов для поддержки масштабных инициатив.

Матподдержка будет предоставляться по госпрограмме "Развитие предпринимательства в НАО". Бюджетную заявку уже направили для внесения изменений в бюджет округа.

Предполагается, что грант будут предоставлять при объеме инвестиций в проект не меньше 10 млн руб.

Разработчики предлагают для выдачи грантов определенные сферы инвестирования: здравоохранение, обрабатывающее производство, туризм, сельское хозяйство, ЖКХ, рыболовство, предоставление соцуслуг, спорт, образование, культура, информационные технологии, инновационная деятельность.

Во время принятия решения о предоставлении грантами из бюджета НАО комиссия будет учитывать объем инвестиций соискателей, сроки окупаемости проекта, количество создаваемых вакансий, экономическую эффективность. Также эти критерии можно дополнить с учетом предложений представителей бизнеса.

А. Цыбульский считает, что господдержка масштабных частных инициатив позволит качественно перезагрузить всю экономику региона. По его мнению, грант должен быть значительной суммой, которой государство поддержит предпринимателей, готовых создавать НАО рабочие места, развивать масштабный бизнес, направленный на повышение уровня жизни северян.

Ранее глава округа пояснял, что рассчитывать на господдержку могут предприниматели не только из Ненецкого округа, но и из других российских регионов, если они заинтересованы в реализации инвестиционных проектов в этом регионе.

 





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