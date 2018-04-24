На развитие инфраструктуры поддержки МСБ НАО получит 19,3 млн руб.

По соглашению между Минэкономразвития РФ и администрацией НАО, регион получит 19,3 млн руб. на развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСБ. 9,7 млн руб. направят на создание центра кластерного развития, а 7,1 млн руб. пойдут на создание центра поддержки предпринимательства. Казна округа в порядке софинансирования направит на эти же цели 5,9 млн руб. и 4,3 млн руб. соответственно. Об этом сообщила замгубернатора и руководитель Департамента финансов НАО Т. Логвиненко.



В Ненецком округе также утвержден порядок предоставления субсидий для развития или создания организаций, которые относятся к инфраструктуре поддержки МСБ. Логвиненко пояснила, что в 2018 г планируется создать туристический кластер. Федеральная и окружная казна направят деньги на оказание маркетинговых услуг всем участникам кластера, окажут содействие в выводе сувенирной продукции на местный рынок, помогут в разработке зоничного бренда, подготовят рекламные материалы по туристическим услугам, которые предлагаются на территории округа.



Туристический кластер должен объединить 50 организаций и предприятий. Не обязательно эти компании должны быть туристическими. Это может быть любой бизнес, напрямую или косвенно связанный с туризмом - отели, предприятия общепита, производители сувенирной продукции. Благодаря кластерному объединению предприниматели получат синергетический эффект, а это даст толчок развитию туризма, связанный с разработкой качественных новых турпродуктов. Развитие туризма в НАО будет способствовать привлечению внимания к округу со стороны инвесторов и развитию бизнеса.



Центр поддержки предпринимательства создадут на базе Центра развития бизнеса НАО. Он не будет иметь статус отдельного юрлица. В структуру войдет создаваемый центр кластерного развития, где начинающие и состоявшиеся бизнесмены смогут получить информационную и консалтинговую поддержку. Выделенные деньги также пойдут на обучающие тренинги, семинары, конференции и форумы.