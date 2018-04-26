"Птичье молоко" с водорослями появилось на прилавках Архангельска

Архангельская область >> Бизнес >> 26.04.2018

В любимых многими конфетах "Птичье молоко" начали использовать сахар из водорослей. На вкусовых качествах лакомства это почти не сказалось, но полезности прибавилось.

Архангельский водорослевый завод на недавней презентации водорослевого сахара не остановился. Он собирается его добавлять во многие десерты, но для начала в конфеты "Птичье молоко". Новый вид сахара делают из водорослей ламинарии из Белого моря. Производители уверяют, что этот сахарозаменитель идеально пойдет всем, даже тем, кто страдает аллергией на обычный сахар. В состав сахарозаменителя входят манит и агар-агар. Преимущества магнита в повышении уровня глюкозы в крови меньше, чем от сахарозы. Вещество не является активным аллергеном, а его использование разрешено органами здравоохранения практически всех стран.

По вкусу новые конфеты мало чем отличаются от традиционных, о чем свидетельствуют продажи первых партий товара не только в Архангельске. Водорослевый завод планирует расширить географию продаж до Москвы, Вологды, Санкт-Петербурга, Череповца и Мурманска.

Напомним, что агар-агар – добавка, которая постоянно используется в кондитерской промышленности. Это составляющая мармелада и для человека абсолютно безвредная. По сути, ее применение не ново, только на Архангельском водорослевом заводе ее впервые начали делать своими силами и применять в десертах.

Агар-агар имеет разные вкусы – малины, морошки, клюквы, черники, брусники, за счет чего удается получать продукцию с разнообразными ароматами, в том числе северных ягод, что особо близко местным жителям. Конфеты "Птичье молоко" стали на порядок полезнее, так как в них теперь содержится больше витаминов, кальция, йода и особенно клетчатки.

Высоко оценил новшество первый зампредседателя правительства РФ И. Шувалов, побывавший в городе с визитом.





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