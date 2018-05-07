Что такое кредитное плечо

Многие задаются вопросом: как же стать трейдером и начать спекулировать на валютном рынке без хорошего стартового капитала? Ведь, имея минимальные средства для вложения, на большую прибыль рассчитывать не приходится, да и затраченные нами силы и время будут гораздо больше полученного результата.



Современные финансовые рынки, в частности Форекс, предлагают вниманию трейдеров так называемое «кредитное плечо» (или «финансовый леверидж») – т.е. виртуальные заемные средства в определенном соотношении к реальному депозиту трейдера для гипотетического увеличения его прибыли.



Принцип работы кредитного плеча.



Имея небольшой собственный депозит, например, в 100 долларов, трейдер имеет возможность запросить кредитное плечо у брокера Admiral Markets Bulgaria в определенном соотношении (1:100, 1:200 и т.д.). Таким образом, он получит возможность спекулировать суммой, превышающий его реальные деньги в 100, 200 раз. То есть при леверидж 1:100, максимальная сумма спекуляций трейдера возрастает до 10 000 $, при соотношении 1:200 – до 20 000 долларов и далее в зависимости от предложений конкретного брокера. Но необходимо помнить, что риски, связанные с подобной схемой ведения операций, возрастают пропорционально.



Рассмотрим пример:



Трейдер имеет депозит в 1 000 $. Он планирует купить акции компании Х стоимостью 100 долларов каждая. Соответственно, он имеет ряд вариантов проведения сделки:



Сделка без кредитного плеча. Трейдер использует только свой депозит, т.е. он может приобрести максимум 10 акций (1000$/100$ за акцию=10штук). При росте акций данной компании на 1 доллар он получит прибыль, равную 10 долларам (10акций*101$ за акцию-1000$ депозит=10$). А при падении акций на тот же 1 доллар трейдер теряет всего 10 долларов (10акций*99$ за акцию-100$ депозит= -10$). Как мы видим, прибыль будет незначительна, но и в случае потери депозит снизится только до 990 долларов.

Сделка с кредитным плечом. Трейдер запрашивает кредитное плечо у брокера в соотношении 1:100, теперь трейдер может приобрести, например, 1 000 акций на общую сумму 100 000 долларов, из которых виртуальных заемных средств 99 000 долларов. Следовательно, при росте стоимости акций на 1 доллар за штуку трейдер получит прибыль, равную 1 000 долларам. Но и при падении стоимости акций на 1 $ потери будут колоссальные – трейдер лишится своего депозита полностью. Таким образом, подобные операции имеет смысл реализовывать только при 100% уверенности в победе.

Сделка с кредитным плечом и установкой стоп лосс (stop loss – установленный трейдером максимально низкий уровень, до которого может упасть лот). Рассмотрим пример 2, но к условиям добавим, что трейдер установил стоп лосс на уровне 99.50 долларов за акцию. Соответственно его максимальные потери составят в два раза меньше предыдущего примера – 500 долларов. Оставшиеся от депозита 500 $ можно будет пустить на новые операции.

