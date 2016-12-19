«Открытие» покупает «Архангельскгеолдобычу»

>> Бизнес >> 19.12.2016

Дмитрий Ромаев, член совета директоров «Открытия», посетил Архангельскую область с целью ознакомления с бизнесом, за стратегическое развитие которого он будет отвечать. Крупнейшая частная финансовая группа России планирует закрыть сделку по покупке у «Лукойла» «Архангельскгеолдобычи» за 1,4 млрд долларов. Все расчеты будут завершены в 1 квартале 2017 года.

Предприятие отвечает за добычу алмазов на месторождении имени Гриба в Мезенском районе области. Одно из крупнейших мировых месторождений в 100 млн карат можно будет разрабатывать открытым способом до 2028 года.

По словам Дмитрия Ромаева, холдинг «Открытие» видит в алмазодобывающей отрасли значительный потенциал. Сделка совершается в порядке диверсификации бизнеса: в текущем году после окончания консолидации банк «Открытие» стал крупнейшим частным банком страны по величине активов, и руководство задумалось о расширении сферы деятельности. Группа считает «Архангельскгеолдобычу» одним из лучших активов в отрасли. «Открытие» имеет долгосрочные планы развития и не собирается продавать актив в обозримом будущем.

Во время визита Дмитрий Ромаев провел встречу с руководством области. Он подчеркнул, что, со стратегической точки зрения, для области важно развитие направления геологоразведки, и группа «Открытие» намерена наладить с руководством региона эффективное взаимодействие. При этом «Открытие» готово принимать участие и в реализации социальных проектов в сфере здравоохранения, спорта, поддержки культуры и искусства. Губернатор области Игорь Орлов после переговоров сообщил, что руководство региона ожидает от нового владельца «Архангельскгеолдобычи» преемственности политики, отсутствия сокращений персонала и иных непопулярных мер.





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