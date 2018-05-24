Женский бизнес обсудили на международной конференции в Мурманске

1,4 тыс. предпринимателей получили финподдержку властей на реализацию своих инициатив в 2012 -2017 гг. Многие из них женщины, которым не безразлична судьба окружающих и которые не ставят во главу вопрос материального благополучия.



В Мурманске открылась четвертая Международная конференция по развитию женского предпринимательства и соцтехнологий. В форуме принимают участие и делятся опытом 120 человек. У каждого из них своя история становления, развития бизнеса и секреты успеха, которыми они приехали поделиться с остальными.



М. Ковтун, глава региона, открыла форум, отметив, что сегодня именно женщины являются движущей силой соцпредпринимательства не только в регионе, но и на всей территории России.



НКО успешно и активно осваивают образовательный и социальный рынки, и эта тенденция завоевывает популярность и в России, и в мире. Участие в конференции представительниц Норвегии и Финляндии в этом году никого не удивило.



Ковтун отметила, что если говорить о любых сферах бизнеса, женщина демонстрирует большую склонность к решениям, которые устраивают всех партнеров, учитывают и этические нормы и социальную направленность бизнеса. В России 90% социального бизнеса, образовательных проектов являются результатом работы предпринимателей-женщин, которых активно поддерживает государство на федеральном уровне. Женщинам также принадлежит приоритет в развитии семейных проектов, которые продвигают и популяризируют семейные ценности, любовь к ближним, поддержку нуждающихся.