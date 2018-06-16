Ненецкая студия "Нарэй" представила свою продукцию на фестивале народных мастеров и художников России в Сочи

На стенде НАО представлены работы из сукна, рога оленя, меха, изделия студии "Нарэй" из оленьей кожи и текстиля с национальной вышивкой.



Творчество мастеров Севера представляет О. Суховарова, резидент бизнес-инкубатора НАО. В этом году она стала победителем конкурса для модернизации производства, за что получила субсидию государства на развитие бизнеса. Из казны округа ей компенсировали часть затрат за покупку оборудования для мастерской.



Стенд Ненецкого округа на фестивале один из самых популярных, так как выгодно отличается яркостью и работами не одного мастера, но и турпотенциалом всего региона, культуры коренных северных народов.



Принять участие в мероприятии по профилю бизнеса может каждый предприниматель региона. НАО получил федеральные средства для организации стендов на масштабных выставках. Сейчас такие мероприятия с финансированием предусмотрены в программе региона по поддержке предпринимательства. Для участия в крупной выставки или фестивале нужно подать заявку в Центр развития бизнеса. Следующая выставка состоится в Казани, и на ней свою продукцию могут презентовать представители пищевой промышленности. В этом году еще пройдут выставки в Москве и Санкт-Петербурге.



На экспозиции в Сочи можно увидеть национальные сувениры, ткани, одежду, игрушки. Они выглядят аутентично, поэтому их с удовольствием покупают. К стенду часто подходят люди, интересуются экспонатами и регионом, где они сделаны. Самое интересное, что многие россияне понятия не имеют, где территориально находится Ненецкий округ, поэтому приходиться выступать гидом и просвещать посетителей по вопросам местонахождения региона и рассказывать об его особенностях.



Студии "Нарэй" на участие в фестивали выделили 19,3 млн руб.