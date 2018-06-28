Лесосеменной центр появится в Устюженском районе

>> Бизнес >> 28.06.2018

Об этом журналистам рассказал заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков, который отвечает, в том числе, за состояние лесной промышленности региона. Сумму затрат на реализацию проекта чиновник оценил в 700 млн рублей. По словам Михаила Глазкова, нести столь масштабные расходы только за счет регионального бюджета неразумно, поэтому сейчас ведутся споры о возможности частичного финансирования со стороны Рослесхоза. Таким образом, задержки в процессе реализации проекта связаны с необходимостью получения многих согласований на федеральном уровне. Предприятие сможет выпускать до 3 млн саженцев за год. Планируется, что оно начнет работу в 2021 году.

Областные чиновники считают, что проект будет востребованным, так как ценные породы деревьев сейчас составляют только половину от общей лесосеки области. Ранее этот показатель достигал 80%. Сейчас в регионе, помимо крупного бюджетного предприятия «Вологдалесхоз», при лесозаготовительных компаниях действуют порядка 100 частных питомников. Их усилий для восстановления лесного фонда области недостаточно, уверяет Михаил Глазков.

Лесные пожары усугубляют проблему: если за прошлое холодное лето возгораний в Вологодской области почти не было, то в текущем году зафиксировано уже 14 пожаров. В те сезоны, когда погода способствовала интенсивному распространению огня, область теряла по 700-900 га ценных угодий.





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