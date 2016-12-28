297 тыс. руб. смогут в НАО получить соотечественники-переселенцы на открытие бизнеса

Теперь соотечественники, приехавшие на ПМЖ в Ненецкий округ из зарубежных стран, могут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны государства для открытия МСБ. Единовременная выплата выдается участникам госпрограммы, согласно положению федерального закона.



На последнем заседании администрации округа был утвержден порядок предоставления такой поддержки. Это важное решение, потому что многие приезжают в НАО именно с целью открытия собственного бизнеса.



Утвержденный документ предлагает механизм предоставления выплаты и условия выдачи. Например, материальную поддержку имеют право получить исключительно обладатели свидетельства участника программы. Сейчас, по статистике Департамента здравоохранения НАО, окружная комиссия признала соотечественниками 48 человек и 32 члена из их семей.



Среди ключевых условий получения поддержки – наличие готового бизнес-плана по открытию своего дела, которое будет рентабельным, самоокупаемым и востребованным на территории НАО.



297 тыс. руб. финансовой помощи будут предоставляться получателю в несколько этапов. 250 тыс. руб. - из бюджета округа (за счет средств, выделенных федеральным бюджетом на целевое субсидирование региона) после того как будет принято решение профильного ведомства предоставить финансовую помощь переселенцу. 47 тыс. руб. за счет окружного бюджета выделят после госрегистрации бизнеса.



Право получить господдержку участники получат после выделения в бюджет НАО федеральной субсидии.



В округе уже появился первый претендент на единовременную выплату, который предоставил в ведомство округа бизнес-план (он собирается открыть в Нарьян-Маре мастерскую по монтажу и ремонтному обслуживанию бытовых и промышленных холодильников и оборудования).