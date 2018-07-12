32 клиентки косметологического центра "Миллениум плаза" разобрали имущество компании

Архангельская область >> Бизнес >> 12.07.2018

"Миллениум плаза" накопила долгов на 6 млн руб., и некогда популярный в столице Поморья косметический центр попал в тяжелую ситуацию. Пострадавшими себя посчитали 32 бывшие клиентки фирмы, которые забрали свою долю долга распроданным имуществом. С молотка ушло оборудование компании, покупателей на которое особо не было в силу специфики. По этой причине цены на дорогую аппаратуру оказались смешными. Имущество было предложено взыскателям, но кое-что забрать согласились всего 4 человека - юридические лица.

На распродажу попал   косметологический комбайн Termosalud, аппарат  для плазмолифтинга, для микротоковой терапии, а 72-летняя дама согласилась забрать аппарат для газожидкостного пилинга, цена которого более 80 тыс. руб. Новым владельцам также ушли медицинские кушетки и костюмы для прессотерапии, но и этого не хватило для того, чтобы расплатиться по искам. Исполнительные производства закончены, о чем сообщили в службе судебных приставов. Кто-то так и не получил никакой компенсации за долги.





Рекомендуем по теме:

Гражданский кодекс РФ – основа осуществления имущественных отношений

Клининг: чистота от профессионалов

Выставка "На пике паводка" открылась в Сыктывкаре

"Плитный мир" выкупил имущество Княжпогостского завода ДВП

"Кухни Премьер" для лучших покупателей

Организатор концертов из Петрозаводска обвиняется в присвоении 165 тыс. руб.


Программа-терминал для Форекс – основной инструмент трейдера

В Новодвинске пройдет творческий конкурс "Разноцветные зонтики"

ТОП-3 самых романтичных слотов в онлайн казино

ТОП-5 популярных аппаратов в онлайн казино

Снизить нагрузку на бизнес предлагают в регионах Арктической зоны России

Власти Вологды будут предлагать многодетным семьям "земельный сертификат"

Турслет "Дорогами отцов-героев" стартовал в Нарьян-Маре
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета