32 клиентки косметологического центра "Миллениум плаза" разобрали имущество компании
"Миллениум плаза" накопила долгов на 6 млн руб., и некогда популярный в столице Поморья косметический центр попал в тяжелую ситуацию. Пострадавшими себя посчитали 32 бывшие клиентки фирмы, которые забрали свою долю долга распроданным имуществом. С молотка ушло оборудование компании, покупателей на которое особо не было в силу специфики. По этой причине цены на дорогую аппаратуру оказались смешными. Имущество было предложено взыскателям, но кое-что забрать согласились всего 4 человека - юридические лица.
На распродажу попал косметологический комбайн Termosalud, аппарат для плазмолифтинга, для микротоковой терапии, а 72-летняя дама согласилась забрать аппарат для газожидкостного пилинга, цена которого более 80 тыс. руб. Новым владельцам также ушли медицинские кушетки и костюмы для прессотерапии, но и этого не хватило для того, чтобы расплатиться по искам. Исполнительные производства закончены, о чем сообщили в службе судебных приставов. Кто-то так и не получил никакой компенсации за долги.
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