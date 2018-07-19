Карелия отремонтирует дороги на 2,4 млрд рублей

Республика Карелия >> Бизнес >> 19.07.2018

Региональный Минтранс сообщил о намерениях провести реконструкцию 16 объектов транспортной инфраструктуры к 2020 году в соответствии с целевой программой. Основная доля расходов (94%) будет покрываться за счет средств федеральной казны. Совокупная стоимость работ – 2,4 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей освоят в текущем году.

На ближайшие месяцы планируется строительство дорог, которые свяжут Медвежьегорск с селом Великая Губа и 106-й километр с поселком Больничный. Для обеспечения проезда транспорта к промышленному парку в Надвоицах будут реконструированы два моста на автодороге «Кола». На более отдаленную перспективу отнесена замена 12 старых деревянных мостов капитальными сооружениями, а также ремонт улицы Куйбышева в Петрозаводске.

Проблема содержания и приведения в порядок карельских дорог последний раз обсуждалась во время майского совещания в Беломорске. Его участники отметили, что 70% дорог Калевальского, Лоухского, Кемского и Беломорского районов уже не соответствуют требованиям из-за несоблюдения сроков текущего ремонта. Кроме того, многие дороги построены 40-50 лет назад, когда нормативы не предусматривали современного уровня транспортной нагрузки.





Рекомендуем по теме:

На дорожные работы Мурманск потратил всего 63% субсидий

400 млн руб. направят в 2017 г на строительство дорог в Нарьян-Маре

В Череповце построят мост за 15 млрд руб.

500 млн руб. принесла система "Платон" Архангельской области в 2016 г.

Архангельская область вынуждена обращаться к коммерческим банкам

По территории ЯНАО проложат Северный широтный ход


ТОП-3 самых романтичных слотов в онлайн казино

Власти Вологды будут предлагать многодетным семьям "земельный сертификат"

ТОП-5 популярных аппаратов в онлайн казино

"ЛУКОЙЛ" планирует реализовать предпроект "Пустозерск-2018"

В Каргополе состоялся праздник "Фамильное дело"

В Архангельске отметили День молодежи

Лесосеменной центр появится в Устюженском районе
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета