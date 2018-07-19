Карелия отремонтирует дороги на 2,4 млрд рублей

Региональный Минтранс сообщил о намерениях провести реконструкцию 16 объектов транспортной инфраструктуры к 2020 году в соответствии с целевой программой. Основная доля расходов (94%) будет покрываться за счет средств федеральной казны. Совокупная стоимость работ – 2,4 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей освоят в текущем году.



На ближайшие месяцы планируется строительство дорог, которые свяжут Медвежьегорск с селом Великая Губа и 106-й километр с поселком Больничный. Для обеспечения проезда транспорта к промышленному парку в Надвоицах будут реконструированы два моста на автодороге «Кола». На более отдаленную перспективу отнесена замена 12 старых деревянных мостов капитальными сооружениями, а также ремонт улицы Куйбышева в Петрозаводске.



Проблема содержания и приведения в порядок карельских дорог последний раз обсуждалась во время майского совещания в Беломорске. Его участники отметили, что 70% дорог Калевальского, Лоухского, Кемского и Беломорского районов уже не соответствуют требованиям из-за несоблюдения сроков текущего ремонта. Кроме того, многие дороги построены 40-50 лет назад, когда нормативы не предусматривали современного уровня транспортной нагрузки.