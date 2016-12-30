Финны будут заниматься оптимизацией работы строящегося ТЦ "Соломбала Молл" в Архангельске

Архангельская область >> Бизнес >> 30.12.2016

Концерн SRV (Финляндия) взял в управление торговый центр, строящийся в Архангельске.

Финны берут на себя консультации собственника по вопросам коммерческого управления ТЦ, технической эксплуатации, участие в формировании УК, подготовке документов, процедур. Также они будут координировать запуск готового объекта в эксплуатацию и разработают маркетинговую стратегию.

Заключенный с финнами договор будет действовать 9 месяцев до ввода в эксплуатацию ТЦ и год после.
Т. Осипова, гендиректор УК концерна, говорит, что в будущем планируется привлечение новых лиц и расширение географии своего присутствия.

ТЦ "Соломбала Молл" находится в районе Соломбала на ул. Советская. Площадь объекта 36 тыс. кв. м, из которых в аренду предполагают сдавать 20 тыс. кв. м. Открытие четырехуровневого торгового центра запланировано на сентябрь будущего года.

Руководитель проекта строительства и введения в эксплуатацию молла в Архангельске Т. Климантова считает, что приобщение новых методик и бизнес-процессов, наработанных SRV, даст возможность управляющей компании девелопера организовать бесперебойное функционирование объекта с ориентацией на международные европейские стандарты.

Справка.

Управляющая компания концерна SRV имеет в своем активе около 400 тыс. кв. м. коммерческой недвижимости: бизнес-центры "Аврора", "Eightedges" и "Базен" в Санкт-Петербурге, ТРЦ "Охота Молл" и "Жемчужная Плаза", ТЦ "4DAILY" в подмосковных Мытищах, МФК "Мега" в Калининграде. Недавно концерн SRV подписал договор на строительство паркинга рядом с ТРЦ "Охота Молл". Это будет многоуровневый объект, точных данных о котором, в том числе и стоимость проекта, не афишируют. Работа над проектом начнется в январе 2017 г.





Рекомендуем по теме:

В г. Кандалакша долгострой в виде бассейна обещают сдать в феврале 2017 г.

«Нева Милк» построит в Череповце завод по выпуску сыров

В Архангельске построят самый северный «Novotel»

В Архангельске открыли самый северный гипермаркет «METRO»

Архангельск будет соответствовать нормам столицы северного туризма

Новый каток появится в Сыктывкаре к новому году


Дональд Трамп может приехать в Архангельск

Проводников Коми лишили купе для отдыха

В Карелии будут производить комбикорм для форели

Музыкальный фестиваль "Рок без границ" пройдет в Никеле

Череповец может получить статус ТОР

"Лукойл" продал алмазный рудник под Архангельском

ФАС Москвы задним числом обнаружила сговор в организации детского отдыха в Карелии

Жители Коми жалуются на невозможность реализовать избытки картофеля

В Карелии ищут подземные источники водоснабжения Питкяранты

Грузооборот морского порта Нарьян-Мар сократился на 25%
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2016 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.