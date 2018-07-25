Колонии Мурманской области налаживают связи с бизнесом

Д. Барышев, уполномоченный по защите прав бизнесменов Мурманской области, и начальник УФСИН региона Е. Салыкин подписали соглашение о взаимодействии.



Предмет договора - деятельность по защите прав, законных интересов всех субъектов предпринимательской деятельности, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы области.



Стороны будут проводить совместные совещания, рабочие встречи, консультации, обмениваться информацией о нарушениях прав субъектов бизнес деятельности, о мерах для восстановления справедливости. Также запланированы научно-практические конференции, семинары, мероприятиях по вопросам защиты прав предпринимателей, осуществление взаимодействия в правовом просвещении людей, осуществляющих бизнес деятельность.



Документом предусмотрено взаимодействие в сфере развития производственного потенциала мурманских учреждений УИС: информирование представителей бизнеса о возможностях, производственных мощностях региональных исправительных учреждений с инфраструктурой, коммуникациями для размещения заказов, организации производства.



УФСИН заинтересовано в увеличении рынка сбыта, привлечении новых заказчиков, а как результат, - увеличении числа трудоустроенных осужденных.