Колонии Мурманской области налаживают связи с бизнесом

Мурманская область >> Бизнес >> 25.07.2018

Д. Барышев, уполномоченный по защите прав бизнесменов Мурманской области, и начальник УФСИН региона Е. Салыкин подписали соглашение о взаимодействии.

Предмет договора - деятельность по защите прав, законных интересов всех субъектов предпринимательской деятельности, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы области.

Стороны будут проводить совместные совещания, рабочие встречи, консультации, обмениваться информацией о нарушениях прав субъектов бизнес деятельности, о мерах для восстановления справедливости. Также запланированы научно-практические конференции, семинары, мероприятиях по вопросам защиты прав предпринимателей, осуществление взаимодействия в правовом просвещении людей, осуществляющих бизнес деятельность.

Документом предусмотрено взаимодействие в сфере развития производственного потенциала мурманских учреждений УИС: информирование представителей бизнеса о возможностях, производственных мощностях региональных исправительных учреждений с инфраструктурой, коммуникациями для размещения заказов, организации производства.

УФСИН заинтересовано в увеличении рынка сбыта, привлечении новых заказчиков, а как результат, - увеличении числа трудоустроенных осужденных.





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