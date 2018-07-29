"РКС-Петрозаводск" посетили представители "Калугаоблводоканал"

Республика Карелия >> Бизнес >> 29.07.2018

Гендиректор "Калугаоблводоканала" Ю. Петрушин и первый заместитель А. Коськов приехали в Петрозаводск по распоряжению губернатора Калужской области А. Артамонова, который поручил ознакомиться с системой работы "РКС".

Сотрудники водоканала пригласили коллег из Петрозаводска в гости в надежде на сотрудничество. Калужская область – лидер по экономическим зонам. Здесь развиваются промышленность, сельское хозяйство, и нужно модернизировать объекты водоснабжения, водоотведения. У людей есть понимание правильной работы, как внедрять методы по улучшению работы. Специалисты в Петрозаводске серьезные, хорошо обеспечены и знакомы с техникой в "РКС-Водоканал" (насосным оборудованием, электроприводами, задвижками, частотными преобразователями). За счет хорошего оснащения аварийность в сетях минимизирована, а значит, % потерь маленький. Если сравнивать Калугу и Петрозаводск, то Калуга больше, но объем сетей одинаковый. Но объектов в Калуге больше, так как калужский водоканал городской и областной одновременно.

Впечатление от "РКС"-Петрозаводск" у гостей из Калуги положительное, поэтому они порекомендуют продолжить сотрудничество.





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