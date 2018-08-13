Влияние криптовалюты на финансовый рынок

>> Бизнес >> 13.08.2018

Нестабильность финансового рынка может происходить по разным на то причинам. Как правило, данный процесс обуславливается множеством различных факторов, одним из которых и является рост популярности и востребованности криптовалюты.

Если рассматривать Биткоин, как отдельную единицу, то ее предложение весьма велико: на данный момент в обращении находится порядка 16 000 000 Биткоинов, к 2100 году ожидается увеличение до 21 000 000 единиц. Также допускается предположение, что на данном этапе производство валюты будет остановлено.

Коррекция криптовалютного рынка


Как и любая другая валюта, Биткоин поддается воздействию коррекции. Коррекция криптовалюты - это изменения цены, относительно определённого актива, коррекция криптовалюты является важным понятием как для инвесторов, так и для трейдеров. Для трейдеров данное понятие будет устанавливать итоговую доходность. А вот для инвесторов коррекция будет определять судьбу инвестированного актива. Как правило, именно коррекция криптовалюты способствует тому, что инвесторы продают собственные активы, приобретают новые и используют их в дальнейшей успешной финансовой деятельности.

Если говорить более простым языком, то коррекция криптовалюты на финансовом рынке представляет собой изменение цены в противоположную сторону текущего тренда. Как правило, это относительно незначительные изменения, так как криптовалюта характеризуется высоким уровнем волатильности. Для определения коррекции на крипторынке стоит руководствоваться не сколько процентным падением или ростом тренда, а тем, насколько такая тенденция характерна для того или иного актива.

Преимущества криптовалюты


В современных реалиях наиболее крупной криптовалютой является Биткоин, столь большая актуальность обуславливается следующим спектром особенностей:
  • Экономическая эффективность обуславливается наличием возможности проведения финансовых платежей. Такие денежные операции характеризуются не только оперативностью своего проведения, но и итоговой стоимостью транзакции. Такая система платежей порядком лучше традиционной аналоговой системы;
  • На момент проведения расчета для владельца криптовалюты гарантируется полная конфиденциальность. Это является наибольшим плюсом востребованности Биткоина при необходимости проведения теневых платежей;
  • На просторах глобальной сети сегодня имеется масса интернет-магазинов и других виртуальных заведений, которые готовы принимать платежи в виде Биткоина;
  • Также имеется масса специализированных "обменников", которые готовы осуществлять обмен Биткоина на реальную денежную единицу по выгодному курсу для продавца.
Столь большой рост курса биткоина в 2017 году обуславливается тем, что на финансовый рынок пришли новые гиганты-трейдеры, которые были уверены в спекуляционном потенциале криптовалютного рынка. И если на февраль месяц 2018 года стоимость одного Биткоина приравнивалась к 1000$, то уже в августе того же года данная цифра была равна 5000$. Столь большая тенденция роста стала причиной ажиотажа среди людей по всему миру. Но, даже несмотря на это, некоторые эксперты считают, что крпиптовалютный рынок является очередной финансовой пирамидой. Иной точки зрения придерживаются Форекс-брокеры, предлагающие криптовалюты в качестве инструементов для торговли. Как отметил Юрий Витренко, эксперт FXOpen: «На сегодняшний день, в условиях нестабильности традиционных фиатных валют, в частности, российского рубля, портфельные инвестиции в криптовалюты являются средством диверсификации валютных рисков. Если взять тот же Биткоин, цена которого находится на минимумах (около 6400 долларов за монету) и очень близка к себестоимости майнинга, вложения в него я бы назвал разумными в ближайшей перспективе. То же самое можно сказать о других перспективных криптовалютах».





Рекомендуем по теме:

Череповчанин, занимавшийся майнингом криптовалюты в квартире, задолжал энергетикам 48 тыс. руб.

Криптовалюты со стабильным курсом – нужны ли они?

Январские новости криптовалют: MoneyGram будут использовать Ripple

Где узнать самый последний курс Ripple?

Goldman Sachs рассматривает возможность проведения операций с Bitcoin

Цены на биткоины и их законность


В НАО 5 тыс. руб. ежемесячно будут выплачивать ветеранам боевых действий

Национальный лесной форум пройдет в Карелии

В Архангельске 5 августа пройдет дрифт-шоу

"РКС-Петрозаводск" посетили представители "Калугаоблводоканал"

100 военных музыкантов приняли участие в фестивале "Дирекцион-Норд"

7 детей утонули в Архангельской области с начала купального сезона

Выставка "Школа ремесел приглашает" откроется в Мурманске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета