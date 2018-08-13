Влияние криптовалюты на финансовый рынок
Нестабильность финансового рынка может происходить по разным на то причинам. Как правило, данный процесс обуславливается множеством различных факторов, одним из которых и является рост популярности и востребованности криптовалюты.
Если рассматривать Биткоин, как отдельную единицу, то ее предложение весьма велико: на данный момент в обращении находится порядка 16 000 000 Биткоинов, к 2100 году ожидается увеличение до 21 000 000 единиц. Также допускается предположение, что на данном этапе производство валюты будет остановлено.
Коррекция криптовалютного рынка
Как и любая другая валюта, Биткоин поддается воздействию коррекции. Коррекция криптовалюты - это изменения цены, относительно определённого актива, коррекция криптовалюты является важным понятием как для инвесторов, так и для трейдеров. Для трейдеров данное понятие будет устанавливать итоговую доходность. А вот для инвесторов коррекция будет определять судьбу инвестированного актива. Как правило, именно коррекция криптовалюты способствует тому, что инвесторы продают собственные активы, приобретают новые и используют их в дальнейшей успешной финансовой деятельности.
Если говорить более простым языком, то коррекция криптовалюты на финансовом рынке представляет собой изменение цены в противоположную сторону текущего тренда. Как правило, это относительно незначительные изменения, так как криптовалюта характеризуется высоким уровнем волатильности. Для определения коррекции на крипторынке стоит руководствоваться не сколько процентным падением или ростом тренда, а тем, насколько такая тенденция характерна для того или иного актива.
Преимущества криптовалюты
В современных реалиях наиболее крупной криптовалютой является Биткоин, столь большая актуальность обуславливается следующим спектром особенностей:
- Экономическая эффективность обуславливается наличием возможности проведения финансовых платежей. Такие денежные операции характеризуются не только оперативностью своего проведения, но и итоговой стоимостью транзакции. Такая система платежей порядком лучше традиционной аналоговой системы;
- На момент проведения расчета для владельца криптовалюты гарантируется полная конфиденциальность. Это является наибольшим плюсом востребованности Биткоина при необходимости проведения теневых платежей;
- На просторах глобальной сети сегодня имеется масса интернет-магазинов и других виртуальных заведений, которые готовы принимать платежи в виде Биткоина;
- Также имеется масса специализированных "обменников", которые готовы осуществлять обмен Биткоина на реальную денежную единицу по выгодному курсу для продавца.
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