Harley-Davidson в Череповце производить не будут

Вологодская область >> Бизнес >> 31.08.2018

Президент компании Harley-Davidson М. Леватич получил предложение построить в Череповце завод мотоциклов, на которое мягко ответил отказом.

Официальный ответ президента американского производителя мотоциклов содержит благодарность за предложение, внимание к компании, но отмечается, что для строительства завода рассматриваются только страны ЕС.

Напомним, что предложение Леватич получи от гендиректора Корпорации развития Вологодской области О. Яковлевой, хотя об этом почему-то стало известно не из официальных источников, а из ее станицы в Facebook. Там отмечалось, что инвестору предлагались очень выгодные условия. 

После того как стало известно, что завод Harley-Davidson собираются перенести из США в Европу, родилось предложение пригласить представителей компании в индустриальный парк "Череповец" и предложить здесь разместить производство мотоциклов.

В настоящий момент руководство компании не определилось с местом перемещения производства, но точно известно, что это будет один из существующих международных заводов?по выпуску мотоциклов.





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