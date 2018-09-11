Карельский гранит заинтересовал китайцев

Республика Карелия >> Бизнес >> 11.09.2018

Республика готова продавать в КНР уникальные сорта (габбро-диабаз, минералы) и обычный камень.

Делегация Карелии побывала в центре камнеобработки Китая в рамках официального визита в Цюаньджоу и Наньяань. Она ознакомилась с лучшими камнями региона в Галерее декоративного и производственного камня г. Наньяань. Здесь представлен мрамор для дома, гранит и мн. др. видов для разных сфер применения. О заготовке гранитных плит делегации рассказали в Цюаньджоу.

Визит представителей Карелии заинтересовал членов Ассоциации предприятий камнеобработки г. Наньяань. Они обсудили направления использования камня, современные методы и технологии его обработки, перспективы партнерства.

Глава Карелии А. Парфенчиков рассказал, что гранитная продукция Другорецкого месторождения лидирует по качеству в отрасли. Карелия готова поставлять  и гранит высокого качества, и другие виды камней для любых целей. Карельский гранит использовали для ленинского мавзолея в Москве, для памятника Николаю I в Петербурге и могилы Неизвестного солдата у стен Кремля.

Китайских коллег ждут в гости с ответным визитом.

 





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