Передвижение крупногабаритных грузовых машин по территории НАО будет платным
В НАО с января текущего года полномочия по выдаче спецразрешений на передвижение по автомобильным трассам грузовых транспортных средств, перешли к КУ "Централизованный стройзаказчик". Это касается транспорта, перевозящего крупногабаритные и тяжеловесные грузы по территории округа.
Представители учреждения рассказали, что нарушение правил перевозки грузов будет караться штрафом. Чтобы транспортировка считалась законной, собственники транспортных средств должны обращаться в "Централизованный стройзаказчик", где получат разрешение, дающее право на передвижение тяжеловесного транспортного средства по автомагистралям межмуниципального и регионального значения Ненецкого АО.
Цена спецразрешения – 1,6 тыс. руб. на 10 поездок в течение 3 месяцев. Дополнительная плата в таком же размере будет взиматься за вред, который грузовой транспорт причиняет автодороге и за превышение допустимого веса машины с грузом.
Представители транспортных грузоперевозчиков возмущены тем, что дороги лучше не становятся, а денег с каждым годом с них берут все больше. Многим по причине слишком больших поборов приходится закрывать бизнес, потому что он становится невыгодным, другие на свой страх и риск передвигаются без соответствующих документов, надеясь на то, что их не оштрафуют.
В 2016 г. для сохранения качества дорожного полотна в НАО начал работать пост передвижного весового контроля, который сейчас базируется на трассе п. Харьягинский - граница НАО. Стоимость причиняемого вреда оценивается с помощью программного комплекса, который установлен на техоборудовании пункта. После проведения автоматического расчета размера вреда, который выполняется оператором, формируется акт. Водителям это приносит массу неудобств, главное из которых – задержка по времени.
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