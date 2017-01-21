Передвижение крупногабаритных грузовых машин по территории НАО будет платным

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 21.01.2017

В НАО с января текущего года полномочия по выдаче спецразрешений на передвижение по автомобильным трассам грузовых транспортных средств, перешли к КУ "Централизованный стройзаказчик". Это касается транспорта, перевозящего крупногабаритные и тяжеловесные грузы по территории округа.

Представители учреждения рассказали, что нарушение правил перевозки грузов будет караться штрафом. Чтобы транспортировка считалась законной, собственники транспортных средств должны обращаться в "Централизованный стройзаказчик", где получат разрешение, дающее право на передвижение тяжеловесного транспортного средства по автомагистралям межмуниципального и регионального значения Ненецкого АО.

Цена спецразрешения – 1,6 тыс. руб. на 10 поездок в течение 3 месяцев. Дополнительная плата в таком же размере будет взиматься за вред, который грузовой транспорт причиняет автодороге и за превышение допустимого веса машины с грузом.

Представители транспортных грузоперевозчиков возмущены тем, что дороги лучше не становятся, а денег с каждым годом с них берут все больше. Многим по причине слишком больших поборов приходится закрывать бизнес, потому что он становится невыгодным, другие на свой страх и риск передвигаются без соответствующих документов, надеясь на то, что их не оштрафуют.

В 2016 г. для сохранения качества дорожного полотна в НАО начал работать пост передвижного весового контроля, который сейчас базируется на трассе п. Харьягинский - граница НАО. Стоимость причиняемого вреда оценивается с помощью программного комплекса, который установлен на техоборудовании пункта. После проведения автоматического расчета размера вреда, который выполняется оператором, формируется акт. Водителям это приносит массу неудобств, главное из которых – задержка по времени.





Рекомендуем по теме:

Трасса, соединяющая Финляндию и Карелию, станет федеральной

Новый закон об оленеводстве могут принять в НАО

500 млн руб. принесла система "Платон" Архангельской области в 2016 г.

В Ухте заменят старый автопарк пассажирского транспорта на новый

13 школьных автобусов прибыли в Петрозаводск из СПб

В НАО определились с очередностью строительства основных социальных объектов


Финны будут заниматься оптимизацией работы строящегося ТЦ "Соломбала Молл" в Архангельске

1,2 млн пользователей посетили в 2016 г. официальный сайт Череповца

"Рождественская регата" прошла на берегу Северной Двины

Увеличение пенсионного возраста приведет к оттоку госслужащих

В Коми должностные лица перекладывают ответственность за перевозку детей на родителей

С нового года на 30% подешевеют услуги на Портале госуслуг

Мэр Северодвинска провел встречу с ветеранами спорта

Оплата аренды жилья в селах НАО с 1 января будет компенсироваться по новому закону

В мае 2017 г. в Архангельске откроют центр для детей-аутистов

В Мурманске официально вступил в должность новый мэр
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.