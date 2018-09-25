В Карелии выберут лучшего предпринимателя

Прием заявок стартовал вчера в Петрозаводске. В конкурсе смогут принимать участие только предприниматели, работающие в Карелии не меньше года и не занимающиеся производством и продажей табака и алкоголя.



Конкурс проводят в 6 номинациях: "Лучший предприниматель" (за эффективную работу, достижение отличных экономических показателей), "Лучший предприниматель моногорода" (за эффективную работу, достижение высоких показателей в моногородах региона), "Успешный старт" (за значительный результат в период становления бизнеса (конкурсант может работать от 1 до 3 лет), "Лучшее производственное предприятие" (за эффективную работу, достижение высоких показателей в сфере производства), "Социальное предпринимательство" (за лучшее бизнес-решение в соцсфере).



Пока не известно, что даст победителем номинаций конкурс, но можно рассчитывать на помощь в области маркетинга, а титул будет способствовать укреплению имиджа успешного и надежного партнера, что не может не сказаться на успешности и продвижения бизнеса.