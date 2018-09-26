Делегация из Финляндии посетила Петрозаводск

Делегация Финляндии прибыла в Петрозаводск во главе Генконсула страны в Санкт-Петербурге А. Ламмила. За два дня гости планируют провести несколько встреч подписать контракты, посмотреть город.



Среди гостей сотрудники образовательных, экономических, общественных организаций: Университета прикладных наук Каяани, Josek Oy, Scandi Net Oy, Norelco Oy, Регионального союза Южной Карелии, Single Wing Energy Oy, Neste Sankt Peterburg, Tieto-Oskari Oy, Business Finland, EPP-Pack Oy.



Вчера члены делегации встретились с главой Карелии А. Парфенчиковым, посетили несколько местных предприятий. Потом они приняли участие в Деловом форуме финских компаний, который и был главной целью поездки.



На заседании обсуждали сотрудничество приграничных территорий, предприниматели рассказали о бизнесе, который могли бы запустить в Карелии. Например, солнечные батареи и утилизация отходов. Также финнов очень интересовало развитие связей с Китаем, и А. Парфенчиков рассказал, как Карелия налаживает отношения с азиаткой страной.



Сегодня консул проведет лекцию о том, как его страна стала самой счастливой в мире.