Делегация из Финляндии посетила Петрозаводск

Республика Карелия >> Бизнес >> 26.09.2018

Делегация Финляндии прибыла в Петрозаводск во главе Генконсула страны в Санкт-Петербурге А. Ламмила. За два дня гости планируют провести несколько встреч подписать контракты, посмотреть город.

Среди гостей сотрудники образовательных, экономических, общественных организаций: Университета прикладных наук Каяани, Josek Oy, Scandi Net Oy, Norelco Oy, Регионального союза Южной Карелии, Single Wing Energy Oy, Neste Sankt Peterburg, Tieto-Oskari Oy, Business Finland, EPP-Pack Oy.

Вчера члены делегации встретились с главой Карелии А. Парфенчиковым, посетили несколько местных предприятий. Потом они приняли участие в Деловом форуме финских компаний, который и был главной целью поездки.

На заседании обсуждали сотрудничество приграничных территорий, предприниматели рассказали о бизнесе, который могли бы запустить в Карелии. Например, солнечные батареи и утилизация отходов. Также финнов очень интересовало развитие связей с Китаем, и А. Парфенчиков рассказал, как Карелия налаживает отношения с азиаткой страной.

Сегодня консул проведет лекцию о том, как его страна стала самой счастливой в мире.





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