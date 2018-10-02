Этап международного конкурса Фаберже могут провести в Петрозаводске

Глава города встретилась с высшим советом клуба "Российская ювелирная торговля".



И. Мирошник обсудила возможность проведения в Петрозаводске этапа всемирного конкурса К. Фаберже в 2020 г. Этот конкурс содействует сохранению национальных традиций в ювелирном искусстве, внедряет новые достижения в области технологий.



Представители клуба поддержали представленную И. Мирошник идею установки памятника знаменитому ювелиру-земляку М. Перхину в столице Карелии. Возведение монумента с благоустройство прилегающей территории будет проводиться за счет поддержки меценатов.



Концепцию памятника придумал П. Калтыгин. Ювелир Перхин должен стоять, оперевшись на токарный станок. Пьедестал частично будет состоять из присущих изделиям Перхина пропорций и декоративных элементов. Высота памятника 4,5 м. Скульптура ювелира будет выполнена из бронзы с вкраплением малинового кварцита.



Калтыгин предложил установить памятник на набережной Онежского озера, но также в качестве места для установки рассматривается перекресток пр. Карла Маркса и ул. Дзержинского, лестница на ул. Свердлова, строящийся новый микрорайон на месте Александровского завода.