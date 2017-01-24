Делегация из Коувола побывала в Череповце с рабочим визитом

>> Бизнес >> 24.01.2017

Вчера в Череповце побывала бизнес-делегация из Коувола (Финляндия). Иностранные гости провели насыщенный событиями день, а вечером встретились с 20 местными предпринимателями, большая часть которых были представителями промышленности.

Заммэра города М. Ананьин рассказал, что для встречи постарались собрать главных механиков и менеджеров, отвечающих за закупку оборудования на крупных предприятиях промышленности. Также на встречу пригласили представителей МСБ, заинтересованных в расширении географии работы с поставщиками.

Череповчан особенно заинтересовало выступление И. Корконена, директора "Даст Контрол Системс". Компания занимается выпуском промышленных вентиляторов и заводских систем очистки. Финский предприниматель отметил, что в сотрудничестве с российской стороной его компания заинтересована, но существуют преграды, мешающие налаживанию бизнеса. В частности, поставкам оборудования препятствуют слишком высокие таможенные пошлины, огромные транспортные издержки и необходимость сертификации. Это делает следку финансово невыгодной, а сам процесс занимает слишком много времени.

Финский рынок слишком мал, и г-н Корконен выразил заинтересованность в создании производственной базы на территории России. Сюда можно было бы поставлять из Финляндии корпуса вентиляторов, а все остальное делать здесь. В результате потребитель смог бы получать продукт высокого финского качества, но без таможенной и транспортной нагрузки.

Финский предприниматель пригласил инженеров из Череповца в гости. В ходе ответного визита они могла бы ознакомиться с оборудованием, процессом его наладки.

Напомним, что ранее в Череповце побывала делегация из Йоэнсуу и по итогам встречи "Северная трубная компания" подписала договор на поставку холоднокатаных труб на 3 предприятия Финляндии.





Рекомендуем по теме:

В Череповце встретились энергетики и предприниматели

Череповец может получить статус ТОР

Череповецкий музей "Дом И. Милютина" отметил 10-летие

В Мурманской облдуме депутаты встретились с дипломатами из Норвегии

В Архангельске открыли самый северный гипермаркет «METRO»

«Рутгерс» и «Северсталь» будут вместе выпускать пек и технические масла


Финны будут заниматься оптимизацией работы строящегося ТЦ "Соломбала Молл" в Архангельске

1,2 млн пользователей посетили в 2016 г. официальный сайт Череповца

"Рождественская регата" прошла на берегу Северной Двины

Увеличение пенсионного возраста приведет к оттоку госслужащих

В Коми должностные лица перекладывают ответственность за перевозку детей на родителей

С нового года на 30% подешевеют услуги на Портале госуслуг

Мэр Северодвинска провел встречу с ветеранами спорта

Оплата аренды жилья в селах НАО с 1 января будет компенсироваться по новому закону

В мае 2017 г. в Архангельске откроют центр для детей-аутистов

В Мурманске официально вступил в должность новый мэр
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.