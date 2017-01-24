Делегация из Коувола побывала в Череповце с рабочим визитом

Вчера в Череповце побывала бизнес-делегация из Коувола (Финляндия). Иностранные гости провели насыщенный событиями день, а вечером встретились с 20 местными предпринимателями, большая часть которых были представителями промышленности.



Заммэра города М. Ананьин рассказал, что для встречи постарались собрать главных механиков и менеджеров, отвечающих за закупку оборудования на крупных предприятиях промышленности. Также на встречу пригласили представителей МСБ, заинтересованных в расширении географии работы с поставщиками.



Череповчан особенно заинтересовало выступление И. Корконена, директора "Даст Контрол Системс". Компания занимается выпуском промышленных вентиляторов и заводских систем очистки. Финский предприниматель отметил, что в сотрудничестве с российской стороной его компания заинтересована, но существуют преграды, мешающие налаживанию бизнеса. В частности, поставкам оборудования препятствуют слишком высокие таможенные пошлины, огромные транспортные издержки и необходимость сертификации. Это делает следку финансово невыгодной, а сам процесс занимает слишком много времени.



Финский рынок слишком мал, и г-н Корконен выразил заинтересованность в создании производственной базы на территории России. Сюда можно было бы поставлять из Финляндии корпуса вентиляторов, а все остальное делать здесь. В результате потребитель смог бы получать продукт высокого финского качества, но без таможенной и транспортной нагрузки.



Финский предприниматель пригласил инженеров из Череповца в гости. В ходе ответного визита они могла бы ознакомиться с оборудованием, процессом его наладки.



Напомним, что ранее в Череповце побывала делегация из Йоэнсуу и по итогам встречи "Северная трубная компания" подписала договор на поставку холоднокатаных труб на 3 предприятия Финляндии.