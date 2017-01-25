Поиск хорошего устного переводчика на бирже

Устный перевод с иностранного языка на русский и наоборот — сложный процесс. Он требует от специалиста идеального знания иностранного языка, а также серьезных навыков и опыта живого общения с его носителями. Найти хорошего устного переводчика — нетривиальная задача, особенно если вы ограничены во времени. Решить ее помогают биржи переводчиков (например, Tranzilla), где представлены резюме профессиональных лингвистов с указанием квалификации и отзывами существующих клиентов.



Сложности устного перевода

Поиск переводчика для устного перевода

Устный перевод — довольно востребованная услуга. Специалисты по такому переводу используются на деловых переговорах с иностранными контрагентами. Они необходимы для сопровождения жителей иностранных государств, устные переводчики работают на презентациях, семинарах, конференциях и выставках.В отличие от письменного, в устном переводе специалист не имеет возможности воспользоваться справочными материалами и словарями, ограничен во времени, которое необходимо для совершения перевода. Лингвист не может предварительно ознакомиться со всем текстом, чтобы поверхностно вникнуть в его смысл. Перевод осуществляется последовательно, то есть в большинстве случаев переводчик имеет место даже с незаконченными предложениями.Основная задача переводчика при последовательном переводе — как можно точнее передать смысл высказывания, при этом по возможности соблюдая требования лексики и стилистики иностранного языка. Малейшее искажение смысла, сказанного может привести к появлению недопонимания между собеседниками. Это грозит срывом переговоров и прочими негативными последствиями.Еще большую квалификацию должен иметь лингвист, работающий с синхронным переводом. Он переводит сплошную речь, так как выступающий не делает паузы для выполнения перевода. Этим может заниматься только специалист высшей квалификации, владеющий необходимым языком, как родным.Найти квалифицированного специалиста, который справится с поставленной задачей сложно. Ведь обращение в специализированные агентства не позволяет оценить опыт, знания и навыки предоставленного вам лингвиста.Лучший выход из положения — выбрать переводчика на бирже переводов. Подтверждением квалификации в этом случае служат документы, размещенные вместе с резюме, а лучшим критерием выбора станут отзывы клиентов, которые воспользовались услугами того или иного специалиста. Легитимность всех действий гарантирует ресурс, которым вы пользуетесь.Выберите устного переводчика на бирже, и вы вряд ли в будущем прибегните к другому способу подбора нужного специалиста.