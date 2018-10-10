Инвестиции в ЖКЖ обсудили в НАО на семинаре стратегического партнера "Северо-Запад"
Семинар при поддержке полпреда президента России в СЗФО прошел в Нарьян-Маре. Главной темой встречи были вопросы ЖКХ. Подобные мероприятия ранее проводились в Калининграде и Архангельске.
В семинаре приняли участие специалисты и руководители региональных органов власти, местного самоуправления, предприятий, организаций ЖКХ. Эксперты рассказывали о правовых аспектах концессионных соглашений в области ЖКХ. Для НАО эта тема имеет актуальность, так как при сотрудничестве бизнеса и власти регион может ускорить темпы обновления коммунальной инфраструктуры.
В рамках семинара рассмотрены особенности формирования реализации концессионных соглашений, поиск источников финансирования, риски, другие аспекты, касающиеся концессий в ЖКХ. Замгубернатора НАО Т. Логвиненко отметила, что практики разных регионов полезны в выработке оптимальных решений с ГЧП в разных сферах на территории округа.
Цель семинара - развитие региональной инфраструктуры, повышение инвестпривлекательности субъектов Северо-Запада. Регионы СЗФО могут рассчитывать на правовую, методическую поддержку во внедрении механизмов государственно-частного партнерства, содействие в поиске инвесторов.
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