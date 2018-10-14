За присвоение имен великих людей аэропортам будут платить собственники
В Мурманской области рассмотрели подробности реализации проекта "Великие имена России". Его суть - присвоить 45 международным аэропортам страны имена важных лиц в ее истории.
Проект задуман не для того чтобы менять названия, а дополнить их именами выдающихся россиян. Аэропорты для проекта отбирались не случайно. Изучали их успешность и пассажиропоток, экономпоказатели региона и мн. др.
Переименования мурманского аэропорт обойдется ему в приличную сумму, если учесть, что это дополнительные расходы на переделку всей документации, внесение изменении в местные и международные реестры. Избежать этого можно всего одним изменением в соответствующий кодекс, разрешающем присваивать имена всем аэропортам, а новым, как предполагалось изначально.
Так, 45 аэропортов России останутся известны за границей под старыми названиями.
Мурманский аэропорт пока не нашел имени для переименования. Его выберут в следующем месяце голосованием. На выбор будет предоставлено 7 имен. Оглашение итога запланировано на 5 декабря.
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