При поддержке Центра занятости 14 безработных жителей НАО открыли собственное дело в 2018 г

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 15.10.2018

Единовременная выплата для желающих открыть свой бизнес предоставляется в рамках окружной программы матподдержки начинающих предпринимателей.

По данным Центра занятости НАО, получить единовременную помощь могут 20 человек в течение года. Это немного, но на сегодня мерой социальной финансовой поддержки воспользовались всего 14 жителей региона.

Выделенные деньги предприниматели направили на открытие малого бизнеса. Так, в Нарьян-Маре открылся новый социальный объект - центр аквааэробики для беременных, грудничкового плавания, клуб виртуальной реальности, турагентство, автосервис и шиномонтаж, также другие предприятия и организации.

Единовременная финансовая помощь составляет 105 тыс. 840 руб. Это немного, но достаточно для того, чтобы начать дело и какое-то время продержать его на плаву.

Центр занятости населения также возмещает расходы на подготовку документации для регистрации частного предпринимателя или ООО (общества с ограниченной ответственностью). Всего на эту меру финподдержки в текущем году выделили свыше 2 млн руб.





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