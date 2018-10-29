На промплощадку в Надвоицах приходит новый инвестор

Глава Карелии А. Парфенчиков подвел итог рабочего визита в Сегежский район, где побывал на ряде объектов, провел совещание по социально-экономическому развитию района и финансовому оздоровлению.



Он посетил промплощадку в Надвоицах, где уже смонтировано и идет установка оборудования для "Спецкроя" - предприятия, которое будет шить спецодежду и откроет 20 рабочих мест. Это второе крупное предприятие "Меткомпарк", начавшее подготовку площадки. Работы ведут в будние и выходные дни, и уже в первой части 2019 г. планируется начать выпуск металлического профиля.



Также завершены переговоры и стартовали работы по приведению на промплощадку предприятия по производству бетона и строительных материалов. Ключевым предприятием в районе, как и ранее, останется Сегежский Целлюлозно-бумажный комбинат, у которого большие планы по развитию, в том числе строительство лесопильного производства, создания других объектов лесной инфраструктуры. А. Парфенчиков считает это направление особенно перспективным для Карелии.