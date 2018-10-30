По какой причине зарубежные букмекеры не желают сотрудничать с Россией?
С момента легализации букмекерского бизнеса на территории России лишь единственный англоязычный букмекер пожелал здесь работать. На данный момент в России официально зарегистрировано 29 беттинговых компаний. Для сравнения, в Британии работает 300 компаний, которые осуществляют прием спортивных ставок от местного населения.
Представители крупного игорного холдинга GVC, которые руководят такими брендами, как Sportingbet, bwin, захотели работать с русскоязычной аудиторией. Однако, подавляющее большинство зарубежных контор не торопятся регистрироваться в России, чтобы легально работать.
Эксперты признают постепенный рост российского букмекерского рынка. Владельцы контор подтверждают, что количество игроков значительно увеличивалось в период проведения ЧМ-2018. Планируется, что ежегодный объем данного сегмента обязательно вырастет и достигнет отметки в полтора триллиона рублей в течение следующей пятилетки.
Дополнительный толчок к вершине могут придать зарубежные конторы, которые согласятся работать в России. Таким образом, это повлечет за собой повышение качества оказываемых услуг, а также способствует увеличению отчислений для развития спортивной сферы.
В 2016 году власти РФ блокировали запрещенные веб-сайты оффшорных букмекеров и сайты онлайн казино, которые оказывали услуги нелегально и привлекали новых игроков. Теперь правительство разрабатывает новые способы, которые заинтересуют гемблеров незамедлительно перейти к регистрации аккаунтов в проверенных конторах, имеющих официальную лицензию. Если это произойдет, то сомнительные оффшорные компании начнут терять аудиторию и больше не смогут заманивать к себе фанатов спортивных ставок.
Требования для открытия конторы
Для легальной работы на территории России, каждый букмекер должен обладать специальной лицензией, которую выдает ФНС. Сразу скажем, что не каждая контора сможет получить разрешение на ведение игорной деятельности, потому что местные власти предъявляют серьезные требования для потенциальных кандидатов. Если внимательно ознакомиться со списком требований, то можно будет наткнуться на следующие пункты:
- размер уставного капитала более 100 миллионов рублей;
- объем чистых активов более 1 миллиарда рублей;
- минимальный размер банковской гарантии - 500 миллионов рублей на протяжении следующих 5 лет;
- букмекерская контора должна быть членом саморегулируемой организации.
Ключевые проблемы букмекерского сегмента в России
Российские власти пока что не разработали более-менее продуманную стратегию для дальнейшего развития букмекерского сегмента. В результате, нынешние игроки этого рынка могут оказаться в очень неприятной ситуации. Зарубежные букмекеры не торопятся иметь дело с Россией, потому что считают такое решение потерей вложенных инвестиций. Например, в Соединенном Королевстве уже разработали стратегию, на основании которой букмекерский бизнес будет развиваться до 2021 года.
Некоторые эксперты придерживаются мнения о том, что в ближайшее время не стоит ждать от государства кардинальных решений касательно букмекерского сегмента. Представители иностранных контор считают, что нет смысла инвестировать в Россию, потому что такая затея сопряжена с высокой степенью риска. Это объясняется тем, что нормативно-правовая база постоянно меняется и порождает коррупционные проявления и правовые коллизии. Представители контор уверены, что разрабатывают отраслевое законодательство исключительно дилетанты, а не профессионалы. Участники бизнес-сообществ редко привлекаются к выполнению подобной работы, что очень плохо. Таким образом, в нынешней ситуации становится проблематично спланировать дальнейшее развитие собственной компании в индустрии беттинга и, тем более, инвестировать в нее для работы на территории России.
По сообщениям эксперта беттингового рынка, трудно разобраться в нормативных актах вследствие непонятного государственного регулирования. Честно говоря, каждый российский букмекер в той или иной степени нарушает законодательство страны не по своей воле, а потому что зачастую нормы противоречат друг другу.
Если посмотреть в сторону уважаемых европейских компаний, то их руководство ответственно подходит к решению подобных вопросов. Любая европейская букмекерская контора старается не сотрудничать с определенными странами, в которых правовые нормы мешают планомерно развиваться.
Дело в том, что в России часто меняются требования и законы к букмекерским конторам и порой весьма сильно ужесточаются требования. Поэтому некоторые беттинговые компании неохотно рассматривают возможность работы на российской территории, потому что боятся нарушить закон и не окупить вложенные затраты.
Несмотря на предположительное увеличение оборота букмекерского сегмента в нашей стране, западные бренды не торопятся получать лицензии для законной работы здесь. Главная причина - небезопасная правовая база, которая слишком часто изменяется.
Госдума РФ рассматривает несколько законопроектов. Один из них связан с тем, чтобы избавиться от двойной идентификации, а другой - может снизить количество преступлений, совершаемых нелегальными конторами в индустрии азартных игр. Минфин продвигает собственную идею, которая заключается в разработке специальных ограничений с целью уменьшения договорных матчей. К сожалению, пройдет немало времени, прежде чем отечественный букмекерский рынок станет открытым и безопасным для иностранных брендов.
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