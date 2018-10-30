По какой причине зарубежные букмекеры не желают сотрудничать с Россией?

С момента легализации букмекерского бизнеса на территории России лишь единственный англоязычный букмекер пожелал здесь работать. На данный момент в России официально зарегистрировано 29 беттинговых компаний. Для сравнения, в Британии работает 300 компаний, которые осуществляют прием спортивных ставок от местного населения.



Представители крупного игорного холдинга GVC, которые руководят такими брендами, как Sportingbet, bwin, захотели работать с русскоязычной аудиторией. Однако, подавляющее большинство зарубежных контор не торопятся регистрироваться в России, чтобы легально работать.



Эксперты признают постепенный рост российского букмекерского рынка. Владельцы контор подтверждают, что количество игроков значительно увеличивалось в период проведения ЧМ-2018. Планируется, что ежегодный объем данного сегмента обязательно вырастет и достигнет отметки в полтора триллиона рублей в течение следующей пятилетки.



Дополнительный толчок к вершине могут придать зарубежные конторы, которые согласятся работать в России. Таким образом, это повлечет за собой повышение качества оказываемых услуг, а также способствует увеличению отчислений для развития спортивной сферы.



В 2016 году власти РФ блокировали запрещенные веб-сайты оффшорных букмекеров и сайты онлайн казино, которые оказывали услуги нелегально и привлекали новых игроков. Теперь правительство разрабатывает новые способы, которые заинтересуют гемблеров незамедлительно перейти к регистрации аккаунтов в проверенных конторах, имеющих официальную лицензию. Если это произойдет, то сомнительные оффшорные компании начнут терять аудиторию и больше не смогут заманивать к себе фанатов спортивных ставок.





Требования для открытия конторы

размер уставного капитала более 100 миллионов рублей;

объем чистых активов более 1 миллиарда рублей;

минимальный размер банковской гарантии - 500 миллионов рублей на протяжении следующих 5 лет;

букмекерская контора должна быть членом саморегулируемой организации.



Ключевые проблемы букмекерского сегмента в России