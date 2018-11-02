В 500 млн руб. обойдется реставрация пивоваренного завода в Архангельске

Архангельская область >> Бизнес >> 02.11.2018

Пивоваренный завод купца А. Суркова построен в 1883 - 1913 гг. на ул. Попова. Часть зданий возведена в советское время. В 1987 г. 3 главных корпуса завода были поставлены на учет как объект культурного наследия. В 1990 г. производство полностью закрылось.

Представитель холдинга "Аквилон Инвест" А. Фролов рассказал, что несколько инвесторов  ранее планировали реставрацию пивного завода, но эти проекты не были реализованы. Сейчас комплекс зданий  в удручающем состоянии, но никто не будет дожидаться, пока его стены рухнут, чтобы возвести  на их месте жилкомплекс.

"Аквилон-Инвест" начинает реставрацию архитектурного ансамбля и берет на себя обязательства по восстановлению 3 зданий – солодовенного, безалкогольного, главного. Объект сложный, потому 5 лет ушло только на то, чтобы провести всевозможные экспертизы и собрать необходимые документы. Проектные мероприятия завершены, и скоро начнется первый этап реставрации - противоаварийные работы. Площадь реставрируемых домов составляет 7,3 тыс. кв. м. Объем финансирования - 500 млн руб.





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