Застройщик торгового комплекса в Ижемском районе получил штраф
В Ижемском районе коллективное обращение местных жителей в прокуратуру провело к проверке соблюдения градостроительного законодательства. Были обнаружены нарушения при выдаче администрации района разрешения на строительство торгового центра без предусмотренных законом данных в проектной документации. Стройкомпания "ИжмаСтрой" строила объект с нарушениями требований к проектной документации, поэтому по представлению прокурора, "Ижмастрой" принял меры по устранению нарушений, а арбитражный суд республики на основании постановления вынесенного прокуратурой возбудил дело об административном правонарушении и привлек "ИжмаСтрой" к админответственности за несоблюдение обязательных требований в строительстве к штрафу 150 тыс. руб. Решение суда в законную силу пока не вступило.
Руководитель администрации Ижемского района обязан устранить нарушения градостроительного закона.
Прокуратура Ижемского района на основании коллективного обращения местных жителей провела проверку соблюдения градостроительного законодательства при строительстве торгового комплекса в селе Ижма.
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