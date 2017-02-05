"МARTINI" собирается зайти в Карелию со световым оборудованием

Представители "МARTINI" побывали в Карелии. Итальянцы имеют ряд интересных предложений к главе республики. Бренд специализируется на выпуске профессионального светового оборудования для ландшафтного и архитектурного освещения объектов, интерьеров ресторанов, отелей, офисов и оказании комплекса услуг и работ, связанных с любыми проектами, касающимися освещения. Итальянцы готовы вложить деньги в производство на территории Карелии.



Худилайнен завиляет, что пока республика больше заинтересована в качественном уличном освещении, эффективном энергосбережении, внедрении новых технологий. Итальянская сторона и в этих направлениях имеет ряд предложений. Представители компании готовы заменить или восстановить световое оборудование в больших и маленьких населенных пунктах. Пилотным регионом решили выбрать Олонце. Если проделанная работа устроит представителей Карелии, то с итальянкой компанией будет заключен договор на дальнейшее сотрудничество. Свою работу инвесторы обещают закончить ко Дню республики, который состоится в июне.



Глава Карелии обещает инвесторам поддержку со стороны профильного министерства. Со своей стороны представители "MARTINI" обещают, что работы будут завершены вовремя, а готовое освещение будет не только качественным, но и красивым, а толк в красоте итальянцы знают. В своей работе они учтут климатические особенности региона, которые очень отличаются от итальянских. Установленное оборудование должно быть морозостойким, прочным, устойчивым, иметь гарантированно высокий уровень адаптации. Кроме того, в случае неполадок, их должны устранять быстро, не ожидая приезда специалистов или нужных деталей из Италии. Все световое оборудование должно не только служить долго, но и своевременно обслуживаться.

