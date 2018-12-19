Предприниматели НАО стали активно использовать льготные микрозаймы Фонда поддержки предпринимательства

Сумма выданных кредитов на развитие собственного дела с начала года почти в 2 раза превысила сумму 2017 г.



В прошлом году выдан 21 займа на 20 млн руб. За 10 месяцев текущего года предоставлено уже 29 микрозаймов бизнесменам на 37,2 млн руб. В бюджете Ненецкого округа предусмотрены и дополнительные деньги на этот вид поддержки местных предпринимателей.



Исходя из потребности представителей МСБ НАО, в этом году разработаны и уже введены новые виды микрокредитов для покупки коммерческой недвижимости, доставки в села топливно-энергетических ресурсов и продовольствия. Также предусмотрена возможность использования микрокредитов для приобретения орудий для лова рыбы, внесения оплаты за предоставление территории для промышленного рыболовства.



Со следующего года по инициативе бизнес сообщества будут снижены ставки по микрокредитам для сельских предпринимателей и новичков, также по продуктам "НовоТех", "Бизнес Инвест", "Коммерческая недвижимость". Округ рассчитывает на увеличения представительства МСБ.