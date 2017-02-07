Холдинг «ПЕТОН» - активный участник национальной программы импортозамещения

Введение всем известных санкций в отношении России стало поводом для создания иной экономической реальности. Отечественные предприятия лишились доступа к западным технологиям и оказались в достаточно непростой ситуации. Однако, это не стало катастрофой. Более того, в определенной степени данное обстоятельство даже стимулировало национальную экономику.



Российскими властями была анонсирована программа комплексного импортозамещения. Согласно ее тезисов, отечественными компаниями должны повсеместно внедряться и развиваться собственные технологии, которые отодвинут на второй план зарубежные аналоги. Само собой разумеющееся, это не могло обойтись без определенных рыночных ротаций. Отдельные структуры были вынуждены вообще прекратить свою хозяйственную деятельность. Вместе с этим, мы стали свидетелями и реальных обратных примеров. Часть компаний и предприятий успешно использовала сложившуюся ситуацию и получила дополнительный импульс к комплексному развитию.



К их числу, безусловно, относится компания «ПЕТОН». Эта инжиниринговая структура имеет представительства в различных уголках РФ, занимается проектированием и строительством и успешно выполняет взятые на себя контрактные обязательства. В портфеле ее заказов значатся совместные проекты с крупнейшими производственно-хозяйственными структурами России. Холдинг принимает активное участие в реализации значимых проектов для нефтегазовой области. Инжиниринговая структура играет важную роль в запуске Амурского ГПЗ. Как известно, данный проект играет одну из ключевых ролей в международном российско-китайском сотрудничестве, а также в торговле «голубым топливом» через магистральные возможности «Сила Сибири».



Одним из основных направлений текущей деятельности «ПЕТОН» является последовательная реализация принятой страной стратегии, направленной на импортозамещение. Особенно важна эта работа в тех проектах компании, которые касаются машиностроительной отрасли. Компания уже разработала и осуществляет патентирование собственных наработок, реализуемых совместно с машиностроительными гигантами РФ. Кроме того, в партнерстве с рядом азиатских и европейских компаний локализуются импортные технологии, которые будут успешно адаптированы на отечественной основе.



«ПЕТОН» успешно взаимодействует с такими брендами, как Linde AG, а также Tecnimon, Schneider Electric и JGC. Адаптация инновационных технологий Linde AG в криогенной области справедливо считается ярким примером успешного импортозамещения в наукоемких областях. Как отмечает руководство «ПЕТОН», курс на комплексное импортозамещение сохранится не зависимо от того, продолжится ли действие санкций либо нет.