Второй Центр оказания услуг "Мой бизнес" открылся в столице Карелии

Зампремьер-министра Карелии Д. Родионов открыл в торжественной обстановке Центр оказания услуг "Мой бизнес" в петрозаводском филиале "Московского индустриального банка".



На церемонии открытия Родионов напомнил, что 7 ноября в республике был открыт первый такой центр на базе "Банка "Возрождение", а в перспективе таких центров будет более 15 по всей Карелии. За первый месяц работы первое отделение успело принять 500 заявлений.



Напомним, что Карелия входит в число регионов, ставших лучшими по созданию центров оказания услуг в стране.



Центры поддержки бизнеса создаются с целью предоставления субъектам МСБ и гражданам услуг, связанных со стартом осуществления предпринимательской деятельности по принципу единого окна. Предприниматели могут обращаться в центры оказания услуг за предоставлением федеральных, региональных, муниципальных госуслуг. Здесь можно получить и услуги других учреждений, в том числе оказывающих поддержку субъектам МСБ, кредитных и банковских организаций и удостоверяющих центров.