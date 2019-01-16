В мурманских отделениях «Почты России»начали продавать пиво

"Почта России", которую сейчас не ругает только ленивый, ищет пути повышения эффективности работы. Так, в мурманских отделениях в качестве эксперимента появилось в продаже пиво, которое смотрится очень необычно на фоне открыток, журналов и конвертов. Компания стремится повысить рентабельность.



Пиво продают в 40 отделениях из 152. Представитель УФПС (Управления федеральной почтовой связи) О. Голушкова отметила, что реализация слабоалкогольной продукции повысит рентабельность отделений и привлечет дополнительные деньги на модернизацию отделений почтовой связи. Но учитывая постоянные очереди на посте, вряд ли кто – то будет стоять в них, чтобы купить пива. Кроме того, для его хранения нужны определенные условия, на которые также придется потратиться.



"Почта России" продает пиво в соответствии с нормами, сертифицированное и качественное. В компании ссылаются на данные Роспотребнадзора, по которым 1250 человек ежегодно становятся жертвами некачественного спиртного.



Напомним, что в 2013 г. Д. Страшнов, покинувший пост гендиректора "Почты России" еще в 2017 г., говорил, что у почты есть масса лицензий, в том числе на продажу спиртного, но компания ею не будет пользоваться.