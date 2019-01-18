Теплицы Ненецкой агропромышленной компании готовятся к 8 Марта

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 18.01.2019

Руководитель теплиц Г. Чебыкина рассказал, что началась высадка в грунт тюльпанов, которые должны вырасти к Международному женскому дню. Большая часть цветов будет реализована в преддверии женского дня, но это не самоцель. Тяжелые климатические условия Ненецкого округа не позволяют на открытом грунте выращивать многие виды цветов, и теплицы - единственная возможность получить живые цветы.

В теплицах выращиваются не только цветы, но и овощи. Посев огурцов собираются начать со следующей недели, а через месяц планируется высадка в грядки. Если не будет неожиданностей, овощи созреют во второй половине марта.

Ежегодно тепличный комбинат отправляет на прилавки помидоры и огурцы, зелень лука, укроп, салат, петрушку, базилик, редис. В этом году для высокой урожайности провели замену грунта. Это сделали в соответствии технологиями, применяемыми на комбинате (грунт нужно стерилизовать или менять поле каждого сбора урожая). Сейчас в теплицах проводится монтаж системы полива.

По закону о бюджете на текущий год, аграриям НАО на производство овощей будет выделена субсидия около 3,5 млн руб.





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